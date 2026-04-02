Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (Tết Té nước) của Nhân dân các bộ tộc Lào, chiều 2/4, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã có buổi gặp gỡ thân mật với đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn; thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh và Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay tại buổi gặp gỡ.

Tham gia đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Trong không khí thân mật, thắm tình hữu nghị, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn những tình cảm thân thiết, những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; đồng thời chúc mừng những kết quả rất quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn đã đạt được trong thời gian qua.

Các đại biểu trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Thông tin về những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Thanh Hóa đang triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết: Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực, phấn đấu ở mức cao nhất để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là chăm lo và nâng cao đời sống của người dân.

Các đại biểu trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa thăm, chúc tết Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Trong suốt quá trình thực hiện các nhiệm vụ, tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành, những tình cảm nồng ấm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh khẳng định đây chính là nguồn động viên to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra; là động lực tinh thần để Thanh Hóa - Hủa Phăn thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh.

Các đại biểu trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa thăm, chúc tết Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng bày tỏ tin tưởng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn, đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới; đồng thời, tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa thực hiện thành công mục tiêu của Thoả thuận hợp tác hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, giai đoạn 2026-2030.

Nồng nhiệt chào mừng đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sang thăm, làm việc và chung vui Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào, đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn chúc mừng những thành tựu và kết quả rất quan trọng mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt là việc tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cũng như tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh để kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn (Lào) dự buổi gặp gỡ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cũng như sự thống nhất, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh Thanh Hóa trong suốt các giai đoạn vừa qua; đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn nỗ lực, phấn đấu thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng bộ, hai chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa.

Hữu Đại - Xuân Trường