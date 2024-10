Sự kiện thể thao, du lịch mang tầm quốc tế ở xứ Thanh

Đến hẹn lại lên, Giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam (Vietnam Jungle Marathon) Pù Luông năm 2024 khởi tranh với sứ mệnh là sự kiện thể thao kết hợp du lịch mang tầm vóc quốc tế. Qua 6 lần tổ chức, giải đã khẳng định được thương hiệu, uy tín và sức hấp dẫn ngày càng tăng.

Giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam - Pù Luông là sân chơi thu hút đông đảo VĐV trong nước và quốc tế tham gia.

Năm 2024 là lần thứ 7 Giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam - Pù Luông được diễn ra (vào ngày 19/10). Qua 6 lần tổ chức trước, giải đã thu hút hàng nghìn lượt VĐV trong nước và khoảng 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia.

Chính vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tiềm năng và sự phát triển mạnh mẽ của du lịch cộng đồng tại các huyện Bá Thước, Quan Hóa là khởi nguồn để giải đấu ra đời. Giải đã chính thức trở thành sân chơi mang tầm quốc tế dành cho các VĐV, những người yêu thích bộ môn chạy bộ, nhất là loại hình chạy bộ xuyên rừng, leo núi - môn thể thao khá phổ biến trên thế giới và ngày càng được yêu thích, lựa chọn.

Ngay từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2017, Giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam - Pù Luông đã thu hút sự chú ý, chờ đón của đông đảo các VĐV trong và ngoài nước. Trong đó có cả những chân chạy chuyên nghiệp có tiếng đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tuyển thủ điền kinh quốc gia, VĐV phong trào hàng đầu trong nước. Bên cạnh việc được thử sức, tranh tài ở các cự ly truyền thống của giải gồm 10km, 25km, 50km và 70km, các VĐV có cơ hội được khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông qua những cung đường chạy xuyên qua núi, rừng, sông, suối, đặc biệt là được đi qua những bản làng của đồng bào các dân tộc ở huyện Bá Thước, Quan Hóa.

Thêm một điều đặc biệt nữa đó là, các cự ly thi đấu có điểm xuất phát khác nhau (bản Hiêu, xã Cổ Lũng; Phố Đoàn, xã Lũng Niêm; bản Leo, xã Thành Lâm, cùng một số địa điểm khác ở huyện Bá Thước) và cùng có điểm về đích tại bản Hang (xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa). Qua từng năm, Ban tổ chức đã có những sự điều chỉnh cung đường chạy với tiêu chí bảo đảm thuận lợi, an toàn nhất cho các VĐV và điều quan trọng là để mỗi chân chạy có dịp được trải nghiệm thiên nhiên, hòa mình vào những bản, làng mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số xứ Thanh.

Từng tham gia và giành chiến thắng ở cự ly 70km tại giải năm 2023, nữ VĐV Kellie Angel đến từ Australia chia sẻ: "Việc được tham gia giải Vietnam Jungle Marathon - Pù Luông đã là một vinh dự lớn, việc giành chiến thắng thực sự là cảm xúc không thể tả được. Đường chạy quá tuyệt vời và cũng đầy thử thách. Bên cạnh những đường chạy êm đềm là những bước leo đầy cẩn trọng và quang cảnh không thể không khiến mọi người ngỡ ngàng. Cảm giác không thể diễn tả khi đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Đây là chuyến đi rất đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Vẻ đẹp thiên nhiên rất độc đáo, nhất là những thửa ruộng bậc thang, những con suối đẹp, thơ mộng, những cánh rừng nguyên sinh, cùng những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương, sự thân thiện của người dân chính là những cảm xúc, kỷ niệm rất tuyệt vời. Tất nhiên rồi, tôi sẽ cố gắng để tiếp tục góp mặt ở giải đấu hấp dẫn, uy tín của tỉnh Thanh Hóa và của đất nước Việt Nam tươi đẹp của các bạn”...

Trong khi đó, với các VĐV trong nước, khi đến với giải Vietnam Jungle Marathon - Pù Luông là cơ hội để vừa có dịp được hòa mình vào thiên nhiên, đời sống văn hóa tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, trải nghiệm loại hình du lịch khám phá và du lịch cộng đồng (homestay), còn là dịp để rèn luyện, nâng cao thành tích. HLV trưởng Đội tuyển điền kinh Thanh Hóa và cũng là thành viên Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh quốc gia Trần Văn Sỹ cho biết: Những giải lần trước đã có nhiều VĐV thuộc tuyến trẻ và đội tuyển điền kinh Thanh Hóa tham gia tranh tài và đã từng giành được thành tích cao. Đây là sân chơi chất lượng để các VĐV được thử sức với các VĐV quốc tế, qua đó có thêm những kinh nghiệm thi đấu quý. Ban huấn luyện khuyến khích VĐV của Thanh Hóa và các tuyển thủ quốc gia tham gia giải.

Giải Vietnam Jungle Marathon - Pù Luông năm 2024 có sự tham gia của khoảng 1.500 VĐV đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Giải vẫn sẽ có 4 cự ly chạy truyền thống gồm 10km, 25km, 50km và 70km dành cho nam và nữ. Bằng kinh nghiệm đã tổ chức thành công 6 giải trước đó, Công ty TNHH Phú Thịnh (Topas Travel) Hà Nội - đơn vị chủ trì đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Thanh Hóa, UBND các huyện Quan Hóa, Bá Thước để phối hợp triển khai công tác chuẩn bị tại các địa điểm tổ chức lễ khai mạc, xuất phát các cự ly, các cung đường chạy, địa điểm về đích, lễ bế mạc giải.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các VĐV, Ban tổ chức tiến hành khảo sát thực địa để xác định các cung đường chạy. Đặc biệt năm nay, giải sẽ có thêm một đoạn đường hoàn toàn mới đưa các VĐV chạy sâu hơn trong rừng, đem tới những khung cảnh núi non hùng vĩ. Các huyện Bá Thước, Quan Hóa và Ban tổ chức cũng phối hợp bảo đảm tốt nhất công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế... đồng thời tạo điều kiện tốt nhất về nơi lưu trú cho các VĐV, du khách.

Ông David Lloyd, Giám đốc Giải Vietnam Jungle Marathon chia sẻ: Giải lần thứ 7 năm nay đánh dấu bước phát triển lên một tầm cao mới. Ban tổ chức tiếp tục phối hợp tốt với Sở VH,TT&DL Thanh Hóa, các huyện Bá Thước, Quan Hóa với mục tiêu tiếp tục nâng tầm cho sân chơi kết hợp giữa thể thao và du lịch mang tầm cỡ quốc tế này. Năm nay, số lượng VĐV quốc tế tham gia tăng lên, đặc biệt tiếp tục có sự tham gia của nhiều gương mặt VĐV từng giành thành tích cao tại các giải trên thế giới những năm qua. Uy tín và sự hấp dẫn cũng là lý do để nhiều VĐV quốc tế tiếp tục tham gia giải. Điều này thêm một lần nữa khẳng định, Pù Luông là điểm đến hấp dẫn không chỉ về du lịch mà còn là thể thao, xứng đáng là một trong những giải chạy có quy mô tổ chức, sự đặc sắc hàng đầu Việt Nam.

Bài và ảnh: Mạnh Cường