Đội tuyển bắn súng vượt khó tìm vàng

Dù cơ sở vật chất chưa đồng bộ, nhất là tình trạng thiếu súng, đạn, trang thiết bị cho tập luyện, thi đấu, nhưng thời gian qua thầy và trò đội tuyển bắn súng Thanh Hóa luôn kiên trì, nỗ lực trong huấn luyện, tập luyện và thi đấu để mang về nhiều huy chương, góp phần làm dày bảng thành tích thể thao tỉnh nhà.

Các xạ thủ nỗ lực tập luyện tại nhà tập bắn súng Trần Oanh.

Ở giai đoạn nào môn bắn súng cũng luôn được tỉnh quan tâm, thể hiện rõ nhất ở hệ thống đào tạo đi đúng hướng với những cách làm bài bản. Tuy nhiên, với xu thế phát triển của bắn súng hiện đại, đội tuyển bắn súng Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị tập luyện.

Nếu ai đã từng đến xem thầy trò môn bắn súng luyện tập ở nhà tập bắn súng Trần Oanh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh) đều thấy sự vất vả của môn thể thao này. Dưới cái nắng oi bức mùa hè, chỉ đứng thôi cũng đã đủ toát mồ hôi, thế nhưng các VĐV phải mang trang phục nặng, dày và cầm khẩu súng đứng, nằm tập ngắm hàng giờ đồng hồ. Các HLV thì cẩn thận quan sát, chỉnh sửa từng động tác và đưa ra những tư vấn kịp thời cho các VĐV. Nhìn các HLV, VĐV nỗ lực như vậy ai cũng bất ngờ khi biết mọi bài tập hàng ngày của đội đều là “tập chay”, chẳng có viên đạn tập nào rời nòng súng.

Do đặc thù nên trang thiết bị phục vụ luyện tập, thi đấu môn bắn súng rất khó mua bởi những quy định chặt chẽ từ cơ quan quản lý. Do kinh phí mua sắm súng rất đắt đỏ nên bộ môn có số lượng súng rất hạn chế. Việc mua đạn (bắn súng thể thao) tập của bộ môn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Điều này là do quy định khá chặt chẽ của Nhà nước đối với việc cung ứng đạn cho thi đấu bắn súng thể thao nên có rất ít các công ty, doanh nghiệp đứng ra phân phối. Đó là rào cản lớn đối với đội bắn súng.

“Mặc dù được lãnh đạo tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết sức quan tâm nhưng những bất cập trong việc mua súng, đạn tập vẫn là vấn đề nan giải. Việc thiếu đạn tập đã diễn ra thường xuyên từ hơn 10 năm nay. Các VĐV ở nội dung súng trường gần như không có đạn để tập. Phải đến gần ngày thi đấu các VĐV mới được tập với đạn, mà đạn này cũng mua từ năm 2020, được để dành, dùng dần tới bây giờ. Năm 2024, chúng tôi có đăng ký mua đạn tập nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có. Ở các nội dung bắn đĩa bay, thậm chí còn thiếu thốn nhiều hơn khi ngoài đạn, VĐV còn thiếu cả súng và trường bắn chuyên dụng, với những thiết bị như: đĩa bay, máy bắn đĩa, bộ điều khiển trường bắn...”, HLV trưởng đội tuyển bắn súng Từ Ngọc Dung tâm tư.

Càng khó khăn, vất vả, đội tuyển bắn súng Thanh Hóa lại thêm quyết tâm, cố gắng vươn lên. Dưới sự hướng dẫn của các HLV, sự chỉ bảo của những VĐV lớp đàn anh, đàn chị đã khẳng định được tên tuổi, các VĐV môn bắn súng ngày càng trưởng thành.

VĐV Bùi Hoàng Việt chia sẻ: “Mặc dù tập luyện trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng những năm qua, toàn đội đã luôn động viên nhau cố gắng tập luyện, cống hiến hết mình cho thể thao tỉnh nhà. Ngoài việc được tập chuyên môn, tăng cường thể lực, ban huấn luyện rèn thêm cho chúng em kỹ thuật, chiến thuật, bản lĩnh và tâm lý thi đấu”.

Hiện đội tuyển bắn súng - bắn cung Thanh Hóa có 8 HLV và đang duy trì tốt lực lượng VĐV ở 3 tuyến. Trong đó có 18 VĐV tuyến tỉnh, 16 VĐV tuyến trẻ và 11 VĐV năng khiếu. Ngoài các VĐV đã khẳng định được tên tuổi như Phùng Lê Huyên, Đỗ Mạnh Định, Mai Thị Thương, Tạ Trang Thư, Nguyễn Thành Đạt, Mai Anh Tuấn, Lê Thị Giang, còn nhiều tay súng tiềm năng, trẻ tuổi khác như Nguyễn Viết Hiệu, Nguyễn Đình Lộc, Bùi Hoàng Việt, Nguyễn Thị Huyền Trang... Tại đội tuyển quốc gia, bắn súng đóng góp 3 VĐV xuất sắc gồm: Lê Thị Giang, Mai Anh Tuấn, Lê Thị Mai.

Tại các kỳ đại hội TDTT toàn quốc, đội tuyển bắn súng Thanh Hóa luôn giữ vững được phong độ ổn định, khẳng định thế mạnh thuộc đơn vị tốp đầu của cả nước. Trong 4 kỳ đại hội gần nhất, bắn súng Thanh Hóa đều có từ 3 - 5 HCV cùng với các tấm huy chương khác. Kỳ đại hội gần nhất là Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2022, đội bắn súng Thanh Hóa giành 4 HCV, xếp thứ tư, chỉ đứng sau những đơn vị vốn rất mạnh và được đầu tư lớn như Hà Nội, Quân đội, TP Hồ Chí Minh. Tại Giải vô địch các đội mạnh bắn súng quốc gia 2025 mới diễn ra, đội tuyển bắn súng Thanh Hóa đã giành 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

“Trong hoàn cảnh còn thiếu thốn và khó khăn nhiều mặt, thầy và trò đội tuyển bắn súng đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm cả trong huấn luyện, tập luyện và thi đấu. Thành tích mà đội đạt được thời gian qua có thể nói là “kỳ tích”, HLV trưởng đội tuyển bắn súng Từ Ngọc Dung tự hào chia sẻ.

Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nguyễn Ngọc Hài, cho biết: “Bắn súng thời gian qua đã vượt khó để vươn mình. Trung tâm luôn dành sự quan tâm, đầu tư khá lớn cho môn bắn súng và coi đây là môn thể thao được lựa chọn đầu tư trọng điểm. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao và chuẩn hóa đội ngũ HLV, bộ môn sẽ linh hoạt trong công tác huấn luyện, tạo điều kiện để các em được tham gia tập huấn, thi đấu tại các giải. Qua đó ban huấn luyện sàng lọc lực lượng, phát hiện các VĐV có tài năng, để đầu tư trọng điểm, chiến lược cho những năm tiếp theo. Trước mắt ban huấn luyện cũng đã đưa ra kế hoạch huấn luyện, tập luyện rất rõ ràng cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X, năm 2026 với mục tiêu sẽ giành từ 4 HCV trở lên”.

Bài và ảnh: Anh Tuân