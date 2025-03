Soobin lập hattrick ngoạn mục tại Giải thưởng Cống hiến 2025

Với những thành tựu vượt trội qua các sản phẩm và hoạt động nghệ thuật, Soobin vừa tạo nên làn sóng mới trong âm nhạc, vừa xây dựng được một cộng đồng người hâm mộ trung thành.

Với Giải thưởng “Nam ca sỹ của năm,” “Album của năm” và “Music video của năm,” Soobin Hoàng Sơn đã lập cú hat-trick ngoạn mục của mùa giải Cống hiến năm nay.

Lễ trao giải Cống hiến lần 19 năm 2025 do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức diễn ra tối 5/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Bức tranh âm nhạc sôi động trong năm

Ở lĩnh vực Âm nhạc, danh sách đề cử của 10 hạng mục có tổng cộng 32 cái tên, trong đó có 21 nam nghệ sỹ nam và 11 nữ nghệ sỹ. Trong số 21 nam nghệ sỹ, có 6 nghệ sỹ được vinh danh, trong khi chỉ có duy nhất một nữ nghệ sỹ thắng giải.

Cụ thể, Giải “Album của năm” thuộc về “Bật nó lên” (Soobin); Giải “Chương trình của năm”: “SKYNote” (Quốc Thiên); Giải “Chuỗi chương trình của năm”: Live concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” (Yeah1); Giải “Nhà sản xuất của năm”: SlimV; Giải “Bài hát của năm”: “Tái sinh” (sáng tác: Tăng Duy Tân; ca sỹ: Tùng Dương); Giải “Music video của năm”: “Giá như” (sáng tác và thể hiện: Soobin; đạo diễn: Lâm Đào Đào); Giải “Nghệ sỹ mới của năm”: Dương Domic; Giải “Nhạc sỹ của năm”: Phan Mạnh Quỳnh; “Nữ ca sỹ của năm”: Trang Pháp và “Nam ca sỹ của năm”: Soobin.

Giải “Nhạc sỹ của năm” thuộc về Phan Mạnh Quỳnh.

Mùa giải năm nay, Soobin đã lặp lại thành tích của đàn anh Tùng Dương tại Giải Cống hiến lần thứ 16 (năm 2021), khi chiến thắng ở 3 hạng mục được đề cử.

Theo Hội đồng chuyên môn của Giải thưởng, năm 2024, Soobin đã khẳng định vị thế của mình bằng một chuỗi sản phẩm âm nhạc đột phá và những hoạt động nghệ thuật công phu, qua đó góp phần định hình lại phong cách và tân trang đời sống âm nhạc đại chúng Việt Nam.

Tham gia gameshow “Anh trai vượt ngàn chông gai,” Soobin được coi là nhân tố nổi trội khi đã tạo được hiệu ứng truyền thông tốt, với phần lớn màn trình diễn đều nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội.

Niềm vui của Soobin được nhân lên gấp bội khi live concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” được xướng tên ở hạng mục “Chuỗi chương trình của năm.” Giám đốc âm nhạc của chương trình là SlimV và “anh trai” Quốc Thiên cũng lần lượt được vinh danh ở hạng mục “Nhà sản xuất của năm” và “Chương trình của năm” (SKYNote).

Nam ca sỹ Tùng Dương nhận giải thưởng.

Năm nay, ca sỹ Tùng Dương chiến thắng ở hạng mục “Bài hát của năm” với “Tái sinh.” Anh giữ vững “ngôi vương” của mình trên “bảng tổng sắp” cúp Cống hiến với tổng số 14 chiếc cúp chim họa mi.

Bài hát “Tái sinh” (sáng tác: Tăng Duy Tân) do Tùng Dương thể hiện được cấu trúc như một hành trình âm nhạc chuyển dần từ những giai điệu trầm lắng, mộc mạc đến những đỉnh cao kịch tính. Bản live cũng như bản audio của “Tái sinh” đã đạt được con số lượt xem, lượt nghe ấn tượng trên YouTube và các nền tảng số khác, khẳng định sức hút của sản phẩm và cho thấy giọng ca của Tùng Dương không còn “kén người nghe” như trước.

Ngoài các hạng mục chính thức, Hội đồng Giải thưởng quyết định trao Giải “Ấn tượng Cống hiến 2025” cho Ban Tổ chức chương trình “Trẻ concert” vì đã thể hiện sự sáng tạo và đổi mới đột phá khi kết hợp đêm nhạc chất lượng cao với các chương trình tương tác, đào tạo cho sinh viên, kết nối với nhiều nghệ sỹ nổi tiếng và chắp cánh cho đam mê hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí.

Giáo sư, Kỷ lục gia thế giới, nghệ sỹ Chu Bảo Quế biểu diễn trong chương trình.

Giải “Nghệ sỹ truyền cảm hứng” được trao cho Giáo sư, Kỷ lục gia thế giới, nghệ sỹ Chu Bảo Quế vì đã có nhiều cống hiến trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thông qua việc truyền dạy, trao truyền và thực hành các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống.

Nhân kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Cống hiến, Ban Tổ chức cũng trao kỷ niệm chương cho 4 cá nhân: Nhạc sỹ Dương Thụ - người đã gắn bó với giải Cống hiến ngay từ những mùa đầu tiên với vai trò cố vấn đặc biệt; nhà báo Hữu Trịnh - người góp tiếng nói chuyên môn cho Cống hiến suốt nhiều mùa giải; divo Tùng Dương, nghệ sỹ sở hữu nhiều Cúp Cống hiến nhất; ca sỹ Mỹ Tâm với sự nghiệp âm nhạc gắn liền với nhiều album giá trị, hàng loạt ca khúc hit, nhiều liveshow hoành tráng, từng nhận 6 giải thưởng Cống hiến ở các hạng mục khác nhau.

Lan tỏa tinh thần thể thao Cống hiến

Cùng với Giải Âm nhạc Cống hiến, giải Thể thao Cống hiến nằm trong “hệ sinh thái” Giải Cống hiến nhằm mục đích: Tôn vinh và biểu dương các cá nhân, tập thể có những thành tích, việc làm, hoạt động đóng góp nổi bật mang tính cống hiến trong các hoạt động thể dục thể thao quốc gia và quốc tế hàng năm của Thể thao Việt Nam. Tuyên truyền, quảng bá, góp phần nhân rộng tinh thần cống hiến cho đất nước, cho xã hội nói chung và thể thao nói riêng.

Hạng mục “Chiến tích thể thao của năm” đã thuộc về Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia.

Kết quả, hạng mục “Chiến tích thể thao của năm” đã thuộc về Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia với thành tích vang dội - Giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, chức vô địch không chỉ là niềm tự hào của thể thao Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng cho toàn dân tộc, thể hiện khát vọng vươn lên và chinh phục những đỉnh cao mới.

Hạng mục “Gương mặt thể thao của năm” được trao cho Nguyễn Xuân Son - Cầu thủ xuất sắc nhất và cũng là Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 với 7 bàn thắng. Góp phần quan trọng vào chức vô địch của đội tuyển bóng đá Việt Nam, hơn hết, tinh thần thi đấu kiên cường, quả cảm của Nguyễn Xuân Son, đã thực sự lan tỏa tinh thần cống hiến hết mình cho màu cờ, sắc áo Việt Nam, quê hương thứ hai của cầu thủ người Brazil vừa nhập tịch.

Hạng mục “Gương mặt trẻ thể thao của năm” thông qua sự bình chọn của người hâm mộ và phiếu bầu của Hội đồng bình chọn thuộc nữ vận động viên trẻ môn đua thuyền canoeing Nguyễn Thị Hương với thành tích xuất sắc: Giành suất dự Olympic Paris 2024; Giành huy chương Vàng giải vô địch châu Á; Giành 3 huy chương Vàng giải vô địch Đông Nam Á.

Cuối cùng, Hội đồng bình chọn nhất trí trao hạng mục “Khát vọng Cống hiến” cho Công ty cổ phần Động Lực. Được thành lập từ năm 1989, Công ty cổ phần Động Lực hiện là tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, xuất nhập khẩu trang thiết bị dụng cụ thể dục thể thao, trang thiết bị chăm sóc sức khoẻ, sản xuất và kinh doanh thiết bị giáo dục, tư vấn và xây dựng công trình thể dục thể thao với sứ mệnh hướng tới sự phát triển bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Giải thưởng uy tín 20 năm qua

Cách đây 20 năm, Giải Âm nhạc Cống hiến ra đời tại Văn phòng đại diện của báo Thể thao và Văn hoá tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã mang theo một khát vọng thật lớn lao: Dùng tiếng nói của công luận để khích lệ, tôn vinh những giá trị tích cực của nền âm nhạc đại chúng trong năm và qua đó phần nào sẽ tác động, định hướng trở lại đối với một lĩnh vực có thị trường hết sức đa dạng này.

Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) Lê Xuân Thành - Trưởng Ban Tổ chức Giải Cống hiến 2025 - phát biểu khai mạc.

Từ năm 2023, Giải thưởng đã được mở rộng quy mô, trở thành một “hệ sinh thái” mới Cống hiến với Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến; đồng thời phương thức bầu chọn cũng có sự thay đổi với sự tham gia tích cực từ công chúng, để Cống hiến ngày càng gần gũi hơn với thị trường âm nhạc trong khi vẫn giữ nguyên được giá trị cốt lõi của mình. Trong khi đó, Giải Cống hiến Thể thao đã vinh danh được những chiến tích, những gương mặt thể thao nổi bật nhất, ấn tượng nhất.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Lê Xuân Thành, Trưởng Ban Tổ chức giải Cống hiến cho hay những cá nhân, tổ chức được đề cử đều là những gương mặt nổi trội, có tính đại diện cao cho từng lĩnh vực.

Theo ông Thành, những gương mặt đó không phải do Ban Tổ chức lựa chọn, mà là kết quả của một quá trình bầu chọn quy củ, kết hợp giữa sự đánh giá chuyên môn của Hội đồng bầu chọn, với điểm số quy đổi từ sự bình chọn rộng rãi của công chúng trên hệ thống Bvote và từ lá phiếu bầu công tâm, khách quan của các nhà báo theo dõi về âm nhạc trên toàn quốc.

“Sự kết hợp này đã làm nên công thức của chiến thắng trong kỷ nguyên số. Một công thức mà chúng tôi đã trải qua 20 năm xây dựng và phát triển Giải Cống hiến mới có thể hoàn thiện,” ông Thành nói.

Trao kỷ niệm chương của Giải Cống hiến cho nhạc sỹ Dương Thụ, ca sỹ Tùng Dương, ca sỹ Mỹ Tâm, và nhà báo Hữu Trịnh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khẳng định uy tín và chất lượng của Giải thưởng Cống hiến ngày càng được khẳng định, được giới văn nghệ sỹ quan tâm chú ý.

“Trong thời đại bùng nổ các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí thì việc duy trì một giải thưởng như thế này là rất cần thiết. Đó là nguồn khích lệ, động viên, cũng là sự ghi nhận đối với cống hiến của những người hoạt động nghệ thuật,” Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc chia sẻ.

Cùng quan điểm đó, nhạc sỹ Dương Thụ cho rằng việc một giải thưởng do một tờ báo tổ chức tồn tại được 20 năm là điều không dễ dàng.

“Tôi cho rằng Giải thưởng tồn tại được và duy trì uy tín đến ngày nay là do Ban Tổ chức đã làm điều đúng đắn. Các hạng mục không phải do chúng tôi chấm, do các chuyên gia chấm mà do chính khán giả và báo giới đánh giá. Khán giả là những người công tâm nhất và các nhà báo là những người rất sát sao với hoạt động âm nhạc. Do đó, sự đánh giá này là chính xác, tạo nên uy tín, chất lượng cho giải thưởng,” nhạc sỹ Dương Thụ nhận xét.

Nhạc sỹ Dương Thụ phát biểu sau khi được nhận kỷ niệm chương.

Khép lại mùa giải năm nay, Ban Tổ chức tổ chức đấu giá một chiếc cúp Cống hiến - phiên bản đặc biệt kỷ niệm 20 năm Giải thưởng. Được tạo tác hình chim họa mi, với chiều cao khoảng 40cm, chiếc cúp Cống hiến này đặc biệt vì không gắn cụ thể với một hạng mục giải thưởng nào mà mang tính biểu trưng cho sự bền vững của Giải Cống hiến và vẻ đẹp vĩnh cửu của nghệ thuật. Một fan của Soobin đã đấu giá thành công với mức giá 700 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ góp vào chương trình thiện nguyện “Vì mái trường cho em” nhằm xây sửa lớp học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa của báo Thể thao và Văn hóa.

Tối 5/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 19 năm 2025.

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG CỐNG HIẾN LẦN THỨ 19 NĂM 2025

I. GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN

Album của năm: “Bật nó lên” - Soobin

Chương trình của năm: “SKYNote” - Quốc Thiên

Chuỗi chương trình của năm: Live concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” (Yeah1)

Nhà sản xuất của năm: SlimV

Bài hát của năm: “Tái sinh” (sáng tác: Tăng Duy Tân; ca sỹ: Tùng Dương)

Music video của năm: “Giá như” (sáng tác và thể hiện: Soobin; đạo diễn: Lâm Đào Đào)

Nghệ sỹ mới của năm: Dương Domic

Nhạc sỹ của năm: Phan Mạnh Quỳnh

Nữ ca sỹ của năm: Trang Pháp

Nam ca sỹ của năm: Soobin

Giải Ấn tượng Cống hiến 2025: Ban Tổ chức chương trình Trẻ concert

Giải Nghệ sỹ truyền cảm hứng: Giáo sư, Tiến sỹ danh sự, Kỷ lục gia thế giới, nghệ sỹ Chu Bảo Quế

II. GIẢI THỂ THAO CỐNG HIẾN

Chiến tích thể thao của năm : Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia giành chức vô địch ASEAN Cup 2024

Gương mặt thể thao của năm: Cầu thủ bóng đá Nguyễn Xuân Son

Gương mặt trẻ thể thao của năm: Vận động viên đua thuyền canoeing Nguyễn Thị Hương

Khát vọng Cống hiến: Công ty cổ phần Động Lực

