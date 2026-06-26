Sẵn sàng cho ngày hội thể thao toàn tỉnh

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 sẽ khai mạc tối 27/6 tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20h giờ ngày 27/6 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh (đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành). Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp sóng truyền hình và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Đại hội là sự kiện thể thao đặc biệt được tổ chức 4 năm một lần, có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm của tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với sự nghiệp phát triển TDTT trên địa bàn. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT, rèn luyện sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực của người dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. (Trong ảnh: Các lực lượng tham gia tổng duyệt cho lễ khai mạc Đại hội).

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội cùng các thành viên Ban Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội.

Để góp phần vào thành công của lễ khai mạc Đại hội, trong gần một tháng qua, các cơ quan, đơn vị, trường học có lực lượng tham gia diễu hành, đồng diễn đã phân công, sắp xếp nhân lực, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện tốt công tác luyện tập.

NSUT Hoàng Thanh Hải, Tổng đạo diễn chương trình cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng ý tưởng sao cho màn diễu hành, biểu diễn nghệ thuật vừa thể hiện được khí thế TDTT sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân, vừa quảng bá được tinh hoa văn hóa của mảnh đất Thanh Hóa anh hùng. Trong suốt quá trình tập luyện, ê - kíp cùng các lực lượng vũ trang, diễn viên, vận động viên tham gia và hỗ trợ cho màn đồng diễn đều tập luyện hăng say với khí thế cao nhất. Đến nay các nội dung đã rất nhuần nhuyễn".

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nỗ lực tập luyện cho lễ khai mạc Đại hội.

Đạo cụ cho màn đồng diễn nghệ thuật được ê kíp phục vụ chương trình chuẩn bị sẵn sàng.

Hệ thống đường điện, điều hòa, đèn chiếu sáng, âm thanh... được lắp đặt và vận hành thử, đảm bảo lễ khai mạc diễu ra thành công.

Các khối diễu hành chọn lựa đội hình đồng đều, trang phục được chuẩn bị riêng theo đặc trưng từng ngành, lĩnh vực và môn thể thao.

Công an tỉnh đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; điều động lực lượng đại diện Khối Công an Nhân dân tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng.

Các diễn viên chuyên và không chuyên nỗ lực tập luyện chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Thể thao Thanh Hóa - Khát vọng vươn tới đỉnh cao”.

Băng rôn tuyên truyền về Đại hội được treo trang trọng trên các tuyến đường trung tâm phường Hạc Thành để quảng bá sự kiện.

Anh Tuân