Sản lượng ngũ cốc toàn cầu dự kiến đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025

Theo báo cáo mới đây của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), sản lượng ngũ cốc toàn cầu dự kiến đạt mức kỷ lục 2,925 tỷ tấn trong năm 2025.

Mức tăng này chủ yếu nhờ triển vọng thu hoạch tích cực của ngô, lúa mỳ và gạo, ba loại ngũ cốc chính được tiêu thụ rộng rãi trên thế giới.

Theo FAO, sản lượng ngũ cốc năm nay dự kiến tăng 2,3% so với năm 2024, trong đó sản lượng lúa mỳ dự kiến đạt 805,3 triệu tấn, tăng 0,9%.

Nguyên nhân là do năng suất cao hơn dự báo tại Ấn Độ và Pakistan, những quốc gia tiêu thụ hàng đầu.

Sản lượng ngô toàn cầu cũng được kỳ vọng tăng lên nhờ điều kiện thuận lợi ở Brazil cùng diện tích gieo trồng tại Ấn Độ vượt dự kiến, bù đắp cho sự giảm diện tích và thời tiết khô hạn tại Ukraine và Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, sản lượng gạo dự kiến đạt mức kỷ lục 555,6 triệu tấn, tăng 1%. Sự gia tăng này chủ yếu nhờ cải thiện triển vọng mùa vụ ở Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và Việt Nam, dù sản lượng giảm ở Iraq và Mỹ.

FAO cũng dự báo tổng mức sử dụng ngũ cốc - bao gồm thức ăn chăn nuôi, ngành công nghiệp hóa chất và nhiên liệu - sẽ tăng nhẹ 0,8%, với mức tiêu thụ tăng ở các loại ngũ cốc phụ như ngô và gạo, trong khi nhu cầu đối với lúa mì giảm nhẹ.

Về giá cả, chỉ số giá thực phẩm của FAO trong tháng 6/2025 ghi nhận mức tăng nhẹ 0,5% so với tháng 5/2025, do giá thịt, sản phẩm sữa và dầu thực vật đồng loạt tăng. So với cùng kỳ năm 2024, giá thực phẩm tăng 5,8% nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm tháng 3/2022.

Cụ thể, giá ngũ cốc và đường giảm lần lượt 1,5% và 5,2%, giúp bù đắp sự tăng giá mạnh của thịt và dầu thực vật. Giá thịt tăng 2,1%, đạt mức cao kỷ lục mới. Giá sản phẩm sữa cũng tăng nhẹ 0,5%, chủ yếu do giá bơ tăng - nguyên nhân xuất phát từ nguồn cung căng thẳng ở khu vực châu Đại Dương và EU, đồng thời nhu cầu tại châu Á vẫn duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, giá dầu thực vật tăng mạnh 2,3%, trong đó dầu cọ tăng gần 5% do nhu cầu toàn cầu tăng cao.

Báo cáo của FAO cho thấy bức tranh tích cực về sản lượng ngũ cốc toàn cầu và những biến động giá cả đang tác động trực tiếp đến thị trường nông sản và an ninh lương thực thế giới trong năm 2025./.

