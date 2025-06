(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện và an toàn, vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức ra mắt mô hình điểm hướng dẫn và hỗ trợ tắm biển an toàn tại 14 Hubway dọc các bãi biển...

{title} Sầm Sơn triển khai mô hình điểm hướng dẫn và hỗ trợ tắm biển an toàn Hướng tới mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện và an toàn, vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức ra mắt mô hình điểm hướng dẫn và hỗ trợ tắm biển an toàn tại 14 Hubway dọc các bãi biển... Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trao tặng 200 áo phao cho các Hubway để phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Tại buổi ra mắt, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trao tặng 200 áo phao cho các Hubway để phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Bên cạnh đó, các điểm hỗ trợ còn được trang bị mã QR code giúp người dân dễ dàng tra cứu, tiếp cận các kiến thức cơ bản về an toàn khi tắm biển, kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố dưới nước, cũng như biện pháp sơ cứu người bị đuối nước. Việc triển khai mô hình không chỉ mang lại lợi ích thiết thực về phòng ngừa tai nạn, mà còn thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi đến với Sầm Sơn. Đồng thời, mô hình góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Đây là hoạt động thiết thực khi du lịch biển đang bước vào cao điểm, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh Sầm Sơn an toàn, thân thiện trong mùa du lịch biển năm 2025. Minh Phương (CTV)

