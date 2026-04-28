Quyết liệt, sáng tạo gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong triển khai 9 Nghị quyết trụ cột

Từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành 9 Nghị quyết mang tính trụ cột, chiến lược, tạo ra hệ sinh thái phát triển khép kín từ thể chế, công nghệ đến kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang cho thấy nhiều tồn tại, khó khăn cần khắc phục. Với quan điểm “Triển khai Nghị quyết chiến lược không dừng ở “đúng quy trình”, mà phải hướng đến “đúng kết quả”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy rà soát liên tục việc thực hiện 9 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, bóc tách các phần việc theo phương châm “6 rõ”: rõ người - rõ việc - rõ quy trình/thời gian - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả/kết quả - rõ thẩm quyền. Từ dữ liệu kiểm đếm cụ thể, kịp thời tham mưu giải pháp thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết vào thực tiễn đời sống.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo việc triển khai 9 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị

Sự vào cuộc nghiêm túc, có định hướng

Ngay sau khi các Nghị quyết chiến lược được ban hành, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết đến các cấp, các ngành và Nhân dân; xây dựng chương trình hành động cụ thể và tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực then chốt như: phát triển hạ tầng số, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, hoàn thiện thể chế, phát triển năng lượng, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Những kết quả bước đầu cho thấy sự vào cuộc nghiêm túc, có định hướng của các cấp, các ngành.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Trung ương giao 243 nhiệm vụ (có 84 nhiệm vụ thường xuyên); đến nay có 132 nhiệm vụ đã hoàn thành, 111 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giao 24 nhiệm vụ; đến nay có 7 nhiệm vụ đã hoàn thành, 17 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn; Thường trực Tỉnh ủy giao 19 nhiệm vụ, có 5 nhiệm vụ đã hoàn thành, 14 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn.

Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới được tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực trên các nhóm nhiệm vụ trọng tâm (có 8 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện).

Nghị quyết số 68- NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được triển khai đồng bộ, toàn diện; đến nay đã hoàn thành 5/6 nhiệm vụ Trung ương giao có thời hạn trong năm 2025- 2026.

Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đang được các cấp, các ngành, đơn vị triển khai thực hiện 54 nhiệm vụ được giao, gồm có 13 nhiệm vụ thường xuyên (hằng năm), 41 nhiệm vụ có thời hạn theo từng năm. Trong đó, năm 2025 có 6 nhiệm vụ, đến nay đã có 3 nhiệm vụ đã hoàn thành, 2 nhiệm vụ đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, 1 nhiệm vụ điều chỉnh thời gian thực hiện sang quý I-2027...

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban với cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng bộc lộ những vấn đề đáng lưu ý. Báo cáo tại hội nghị giao ban với cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy vào sáng nay (28/4), đã chỉ rõ nhiều nhiệm vụ còn chậm tiến độ, hiệu quả chưa rõ nét. Nguyên nhân chính là do các yêu cầu của Nghị quyết chưa được cụ thể hóa thành các đầu việc có thể đo đếm, chưa gắn trách nhiệm rõ ràng đến từng cấp, từng cá nhân, dẫn đến tình trạng triển khai dàn trải, thiếu trọng tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại hội nghị.

Không dừng ở “đúng quy trình”, mà phải hướng đến “đúng kết quả”

Trước thực trạng trên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đã nghiêm khắc phê bình những đơn vị chậm trễ trong tổ chức thực hiện. Việc 4 đơn vị triển khai dự án khoa học - công nghệ không đảm bảo tiến độ; 54 xã, phường chưa có dữ liệu phản hồi trên các nền tảng quản lý đảng viên; hay tình trạng chậm trễ trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai... không chỉ là biểu hiện của sự thiếu quyết liệt, mà còn phản ánh khoảng cách giữa chủ trương và hành động.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trước mắt, nghiên cứu, đề xuất thành lập Tổ giúp việc thực hiện 9 Nghị quyết chiến lược để sát sao đôn đốc; đồng thời gương mẫu đi đầu trong đổi mới tư duy, cách làm, triển khai Nghị quyết sát với chức năng, nhiệm vụ, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Qua đó, để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và hành động bằng kết quả, cụ thể hóa Nghị quyết chiến lược thành động lực phát triển của tỉnh.

Quốc Hương