Nhiệt huyết của chàng sĩ quan trẻ nơi vùng biên Mường Lát

Nghiêm túc, năng động, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, dũng cảm, mưu trí trong trấn áp tội phạm, xung kích, sáng tạo trong mọi hoạt động, gần gũi với mọi người, Đại úy Trịnh Hữu Nhân, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Trung Lý, BĐBP Thanh Hóa luôn là tấm gương sáng, được Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tin yêu.

Đại úy Trịnh Hữu Nhân (ngoài cùng bên trái) tuyên truyền Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Với ước mơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, được cầm chắc tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc, năm 2008, chàng thanh niên Trịnh Hữu Nhân, sinh năm 1990, trên vùng quê Yên Trường, huyện Yên Định tình nguyện nhập ngũ vào BĐBP. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, năm 2020, Trịnh Hữu Nhân được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Trung Lý, BĐBP Thanh Hóa. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, xác định rõ trách nhiệm được giao, trong quá trình công tác, Đại úy Trịnh Hữu Nhân luôn đặt mục tiêu phấn đấu, nỗ lực trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xã Trung Lý, huyện Mường Lát là địa bàn có đường biên giới dài, hiểm trở, phức tạp về các loại tội phạm ma túy, đặc biệt là tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, do trình độ nhận thức hạn chế, đặc biệt là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi đây còn khó khăn, các đối tượng xấu đã lợi dụng, lôi kéo người dân vào các hoạt động mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy. Trước tình hình đó, Đại úy Trịnh Hữu Nhân luôn trăn trở làm sao để địa bàn ổn định, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, Nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Làm sao để nắm bắt kịp thời tình hình tội phạm, triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ cơ bản để tham mưu tốt cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị, tổ chức các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, giữ trong sạch địa bàn.

Nghĩ là làm, anh đã cùng cán bộ, chiến sĩ trong Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm xây dựng phương án, kế hoạch báo cáo chỉ huy phê duyệt; tổ chức bám, nắm địa bàn thực hiện “ba bám, bốn cùng”, gần gũi, sâu sát với Nhân dân, tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật cho bà con để bà con nhận thức rõ tác hại của ma túy, từ đó, không nghe theo, không tiếp tay cho tội phạm ma túy.

Bên cạnh đó, trước những hạn chế, khó khăn về đời sống kinh tế của người dân trên địa bàn, Đại úy Trịnh Hữu Nhân đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị, chính quyền địa phương hướng dẫn, động viên để bà con thay đổi phương thức canh tác lạc hậu, biết áp dụng khoa học vào lao động sản xuất; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ để người dân trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống. Chị Gia Thị Cá Dính, bản Khằm 1, xã Trung Lý chia sẻ: “Cán bộ Nhân và các anh Đồn Biên phòng Trung Lý lúc nào cũng gần gũi với bà con bản ta, xem dân bản như anh em người nhà, hướng dẫn trồng cây lúa, cây ngô, nuôi con trâu, con lợn nhanh lớn. Các cán bộ Biên phòng còn tuyên truyền để dân bản biết cái pháp luật, biết cái đúng để làm theo, cái sai để tránh. Dân bản ta ai cũng quý các cán bộ Biên phòng”.

Đại úy Trịnh Hữu Nhân (ngồi bên trái) triển khai biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Đồng chí Ngân Văn Lon, Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết: “Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương luôn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý trong việc xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Về Đại úy Trịnh Hữu Nhân, anh là cán bộ luôn tích cực cùng cán bộ địa phương lăn lộn trên địa bàn, bám cơ sở, bám dân, từ đó có những tham mưu hiện quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo”.

Từ việc tạo được niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, bà con các dân tộc đã tích cực tham gia cùng BĐBP bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp Đồn Biên phòng Trung Lý thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thời gian qua, Đại úy Trịnh Hữu Nhân và đồng đội đã tham gia đấu tranh thành công hàng chục chuyên án, vụ án, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chỉ tính riêng năm 2023, anh đã tham mưu và phối hợp xử lý 13 vụ/16 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Đồng thời, thực hiện Kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa về tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Đại úy Nhân cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực tổ chức phối hợp tuyên truyền, qua đó, tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân. Năm 2023, anh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý vận động thu hồi được 48 khẩu súng và 4 nòng súng các loại.

Với sự nỗ lực cống hiến và thành tích đã đạt được, Đại úy Trịnh Hữu Nhân nhiều lần được tôn vinh, khen thưởng. Từ năm 2019 đến nay, anh vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Chiến công của anh và đồng đội đã và đang viết tiếp truyền thống Anh hùng của lực lượng BĐBP, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần đem lại bình yên cho biên giới xứ Thanh.

Quốc Toản (CTV)