Quan Hóa phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện Quan Hóa đặc biệt quan tâm phát huy vai trò của người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng.

Bà Hà Thị Khiêm, dân tộc Thái - NCUT ở khu phố 3, thị trấn Hồi Xuân (người thứ 2 từ phải sang) vận động chị em phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Nhiều năm nay, bà Hà Thị Khiêm, dân tộc Thái, ở khu phố 3, thị trấn Hồi Xuân luôn giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những phong tục, tập quán của địa phương có khả năng vận dụng để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống cộng đồng. Bà Khiêm luôn gương mẫu đi đầu tuyên truyền, vận động dòng họ, Nhân dân khu phố giữ gìn phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tạo điều kiện cho trẻ em được đến trường. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang; từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan.

Được tín nhiệm bình chọn là NCUT, bà Khiêm càng ý thức được rằng mình phải là người nêu gương. Khi người dân nhận thức được việc hay, cách làm đúng mới thực hiện theo mình. Trong duy trì, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bà đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao truyền thống; tuyên truyền, vận động con em học tập nếp sống văn minh, tiến bộ. Bà còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường và đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Từ sự nỗ lực của NCUT như bà Khiêm và cấp ủy, chính quyền địa phương, hiện thu nhập của người dân khu phố 3 đã đạt 43 triệu đồng/năm; nhiều năm nay khu phố không còn hủ tục thách cưới, tảo hôn, tổ chức ăn uống dài ngày khi nhà có đám gây tốn kém cho gia đình...

Trên địa bàn huyện Quan Hóa hiện có 107 NCUT ở 107 bản, khu phố. Đây là lực lượng không ngại khó, trực tiếp đến từng hộ gia đình trong thôn, bản để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), các phong trào thi đua yêu nước như: CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; CVĐ “Ngày vì người nghèo” gắn với chương trình an sinh xã hội; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”; phong trào “Quần chúng Nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự ở các thôn bản khu vực biên giới”...; duy trì và nhân rộng các mô hình “Khu dân cư tự quản giữ gìn an ninh trật tự”; “Khu dân cư 3 không”, tham gia chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng và phòng, chống cháy rừng; thực hiện Đề án phòng chống tệ nạn ma túy...

Với tinh thần trách nhiệm cao và bằng kinh nghiệm, uy tín của bản thân, NCUT đã tích cực vận động người dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quy ước, hương ước bản và khu dân cư, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tham gia hòa giải kịp thời những tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra điểm “nóng” và tham gia vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, chống truyền đạo trái phép...

NCUT còn phối hợp với chính quyền, các cấp, ngành vận động đồng bào các dân tộc ổn định định canh, định cư, không di cư tự do, không tái trồng cây thuốc phiện, tích cực tham gia các buổi sinh hoạt tại địa phương, tham gia ý kiến đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở... Với những đóng góp tích cực của mình, NCUT đã khẳng định vị trí quan trọng, là “cầu nối” giữa chính quyền với Nhân dân, là lực lượng nòng cốt, có sức ảnh hưởng trong đồng bào DTTS trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hà Thị Thuận, cho biết: “MTTQ huyện Quan Hóa tiếp tục phát huy vai trò của NCUT trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Cán bộ MTTQ sẽ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, bất cập trong chính sách, chế độ đãi ngộ để kiến nghị các ban, ngành cấp trên điều chỉnh cho phù hợp nhằm phát huy tốt nhất vị trí, vai trò của NCUT tại các địa phương; xác định năng lực, thế mạnh của mỗi cá nhân trên từng lĩnh vực để NCUT phát huy hết vai trò của mình. Đồng thời, quan tâm lựa chọn NCUT kế cận đủ năng lực, trình độ, sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Bài và ảnh: Phan Nga