Quan Hóa chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Phong trào “Tết vì người nghèo” đã và đang được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân huyện Quan Hóa quan tâm triển khai sâu rộng.

Cán bộ xã Phú Nghiêm (Quan Hóa) thăm hỏi, động viên hộ gia đình ông Cao Hồng Thôn ở bản Đồng Tâm hoàn thiện công trình nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU.

Nhằm tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã ban hành chỉ thị, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết, nhất là các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai... Huyện kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025.

Bám sát chỉ đạo của huyện, thời gian qua, Đảng ủy xã Phú Nghiêm đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay giúp đỡ các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ làm nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo ông Hà Văn Long, Chủ tịch UBND xã Phú Nghiêm, trên địa bàn xã có 3 hộ thuộc diện được hỗ trợ làm nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU. Đến nay, cả 3 hộ đã hoàn thành, hoặc cơ bản hoàn thành công trình, đón tết cổ truyền năm 2025 trong nhà mới. Bên cạnh đó, xã cũng tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân trong dịp tết để sẵn sàng hỗ trợ bà con. Đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng địa phương xây dựng phương án, đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự, phục vụ bà con đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ vui vẻ, đầm ấm và an toàn.

Tết này được đón tết trong ngôi nhà mới xây bằng nguồn hỗ trợ của Chỉ thị số 22, ông Cao Hồng Thôn (63 tuổi) ở bản Đồng Tâm, xã Phú Nghiêm vui mừng khôn xiết. Ông cho biết: Nếu không có nguồn hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, gia đình ông không thể xây dựng được nhà mới. Từ nguồn hỗ trợ và tích cóp lâu nay, ông đã xây dựng được căn nhà mới khang trang có trị giá khoảng 150 triệu đồng, thay cho căn nhà cũ ọp ẹp, xiêu vẹo.

“Không những được Đảng, Nhà nước hỗ trợ tiền, trong quá trình xây dựng nhà ở, gia đình tôi còn được cán bộ xã và bà con trong bản đến hỗ trợ ngày công, giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí. Gia đình tôi xin biết ơn sự quan tâm này”, ông Cao Hồng Thôn bộc bạch.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa cũng yêu cầu các xã, thị trấn thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, kịp thời hỗ trợ Nhân dân, nhất là những trường hợp thiếu gạo. Huyện ủy Quan Hóa cũng đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp đi cơ sở nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân và tặng quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Theo ông Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quan Hóa: "Kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2024 trên địa bàn huyện còn 1.658 hộ, chiếm 14,75% số hộ gia đình. Các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã tổ chức, thăm hỏi, động viên, tặng quà, đảm bảo tất cả các hộ gia đình đều có tết".

Cũng theo ông Hoàng Mạnh Hùng, UBND huyện Quan Hóa đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tặng 605 suất quà của Chủ tịch nước, 606 suất quà của tỉnh và 75 suất quà của huyện. Việc tổ chức tặng quà đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, góp phần động viên hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, UBND huyện đã tổ chức cấp phát 7.905kg gạo cho 189 hộ (527 nhân khẩu) thiếu đói trong dịp tết tại các xã: Thành Sơn, Trung Sơn, Trung Thành.

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Quan Hóa đã tổ chức vận động và tiếp nhận nhiều phần quà có giá trị để trao tặng, động viên, khích lệ các hộ gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Trong đó Ủy ban MTTQ huyện cùng các đoàn thể đã tiếp nhận và trao tặng 1.176 suất quà với tổng trị giá 748,5 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện tổ chức trao tặng 210 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn... Đáng chú ý, UBND huyện cũng đã xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà động viên các bệnh nhân còn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa chưa được về nhà trong dịp tết.

Ngoài tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế, huyện Quan Hóa đã chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu Nhân dân vui xuân. Chủ động chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, cung ứng hàng hóa... Thông qua đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân vui xuân, đón tết đầm ấm, vui tươi, an toàn và không ai bị bỏ lại phía sau.

Bài và ảnh: Đồng Thành