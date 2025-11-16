Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự lễ khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT chuyên Lam Sơn

Sáng 16/11, Trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia tài trợ. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên học sinh chuyên Văn tỉnh Thanh Hóa (khóa 1977-1980) về dự và có bài phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị chức năng thực hiện nghi thức khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng các đại biểu về dự lễ khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Cùng dự có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau; lãnh đạo một số ban, sở ngành cấp tỉnh cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và các thế hệ thầy cô, giáo, các em học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn đã ôn lại truyền thống 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; những thành tích đạt được của nhà trường trong quá trình xây dựng và phát triển. Đại diện lãnh đạo Trường THPT chuyên Lam Sơn cũng đã báo cáo kết quả xây dựng phòng thực hành giáo dục STEM với nhiều ý nghĩa quan trọng.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn Nguyễn Thanh Sơn báo cáo kết quả xây dựng phòng học STEM.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT chuyên Lam Sơn được triển khai và hoàn thành trong thời gian 3 tháng (từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2025), với tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ.

Phòng học STEM được thiết kế theo hướng hiện đại, đồng bộ và linh hoạt, là không gian mở cho học sinh nghiên cứu, thử nghiệm, sáng tạo và phát triển các dự án khoa học liên môn. Công trình không chỉ là một bước tiến về cơ sở vật chất, mà còn mở ra một mô hình học tập mới, giúp học sinh liên kết giữa tri thức và thực tiễn, giữa nghiên cứu và sáng tạo, góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và kết nối với tương lai.

Toàn cảnh buổi lễ.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn Nguyễn Thanh Sơn, công trình phòng học STEM được đưa vào sử dụng không chỉ mang đến một không gian học tập hiện đại, mà còn khơi dậy trong thầy trò Lam Sơn niềm tin, khát vọng và tinh thần tiên phong trong đổi mới giáo dục. Từ đây, những bài học sẽ gắn liền với thực tiễn, những ý tưởng sẽ được nuôi dưỡng, và những ước mơ khoa học sẽ được chắp cánh, để mỗi học sinh Lam Sơn luôn biết nghĩ khác, làm khác và sáng tạo vì tương lai của chính mình, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long gửi lời chúc tới các thế hệ thầy, cô giáo, các em học sinh của Trường THPT chuyên Lam Sơn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; thi đua “dạy tốt, học tốt” đạt nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ niềm tự hào về những thành tích và bề dày truyền thống của Trường THPT chuyên Lam Sơn; đồng thời mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Các em học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết: Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT chuyên Lam Sơn là phòng học có quy mô lớn nhất trong số 100 phòng học đã được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam hỗ trợ cho các nhà trường trong cả nước. Đây là món quà hết sức ý nghĩa với mục tiêu tạo sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa học và hành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tặng hoa và quà cho Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Với quy mô lớn cùng nhiều trang thiết bị hiện đại, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tin tưởng chắc chắn rằng, thầy, trò Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ sử dụng, bảo quản tốt các trang thiết bị; phát huy hết công năng của các trang thiết bị, gắn lý thuyết với thực hành trong giảng dạy và học tập, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân.

Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tạ Hồng Lựu phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tạ Hồng Lựu đã phát biểu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam luôn dành sự quan tâm đến sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa; đồng thời thông tin nhanh tới đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu, cán bộ, giáo viên, học sinh về định hướng công tác giáo dục thực hành STEM của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng các đại biểu tham quan phòng thực hành STEM.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Sở GD&ĐT và Trường THPT chuyên Lam Sơn đã thực hiện nghi thức khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM.

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tặng hoa và quà cho Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trao học bổng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho Trường THPT chuyên Lam Sơn; trao học bổng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phong Sắc