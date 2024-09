Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3 tại Hậu Lộc, Nga Sơn

Ngày 6/9, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3 tại các huyện Hậu Lộc và Nga Sơn. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3 tại huyện Hậu Lộc.

Tại huyện Hậu Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác kêu gọi, hỗ trợ tàu thuyền neo đậu tránh bão tại Cảng cá Hòa Lộc và khu neo đậu tàu thuyền kênh De. Đoàn cũng đến kiểm tra công trình đập thủy lợi KEXIM trên sông Lèn và một số công trình đang xây dựng trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra công tác kêu gọi tàu thuyền tại xã Hòa Lộc.

Đoàn công tác kiểm tra công trình đập thủy lợi KEXIM.

Theo báo cáo nhanh của lãnh đạo huyện Hậu Lộc, đến cuối giờ sáng cùng ngày, đa phần các phương tiện khai thác thủy hải sản của huyện đã được kêu gọi vào tránh trú. Còn 15 phương tiện còn khai thác nhưng tại các vùng biển phía Nam vẫn an toàn với bão số 3. Với 5.000ha lúa và hoa màu, những ngày qua, huyện đã triển khai cho gặt khoảng 10% diện tích lúa đã chín có thể thu hoạch. Huyện cũng đã chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai, lên phương án di dời 316 hộ dân các vùng ngoại đê và hơn 3.000 người thuộc các xã ven biển, cửa sông. Với các công trình đang thi công dở dang trên địa bàn, huyện đã yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công cùng phối hợp, triển khai các giải pháp an toàn khi có tình huống thiên tai...

Tàu thuyền huyện Hậu Lộc vào tránh trú tại kênh De.

Với huyện Nga Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã đến kiểm tra việc kêu gọi và neo đậu tàu thuyền ở các xã vùng biển, kiểm tra giải pháp bảo đảm an toàn các công trình đê điều xung yếu, dự án thủy lợi đang thi công, công tác bảo đảm cho sản xuất, an toàn cho Nhân dân... Theo các thông tin từ hiện trường và lãnh đạo huyện, đến trưa cùng ngày, 170/219 tàu thuyền của huyện đã được kêu gọi vào tránh trú tại cống Mộng Giường 2, kênh Đôi, cống Hoàng Long. Do phương tiện khai thác hải sản của huyện đều loại nhỏ, số còn lại đang neo tạm phía ngoài sẽ được huyện yêu cầu đưa vào nơi tránh trú trong buổi chiều cùng ngày. Với hơn 400ha lúa của huyện, do cấy trà muộn nên chưa thể thu hoạch. Huyện đã có các phương án tiêu úng, bảo vệ để giảm thiểu thiệt hại khi có mưa bão.

Đoàn công tác kiểm tra phương án phòng chống bão tại đập ngăn sông Càn thuộc xã Nga Phú, huyện Nga Sơn.

Tại những nơi đến kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao sự chủ động và tích cực trong công tác chuẩn bị giải pháp ứng phó với bão số 3 của chính quyền và các đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, rất cần chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại tài sản và tính mạng Nhân dân. Đồng chí yêu cầu các huyện tiếp tục sát sao, theo dõi tình hình diễn biến của bão, sẵn sàng lên kịch bản di dân ở vùng nguy hiểm. Với hoạt động nuôi trồng thủy sản ven biển, ngoài bảo vệ an toàn các vùng nuôi, 2 huyện phải kiên quyết không cho người dân ở lại trong các chòi canh, trong chiều 6/9 phải cử cán bộ xuống kiểm tra thực tế, không nghe báo cáo qua điện thoại.

Tàu thuyền huyện Nga Sơn tránh trú tại khu vực cống Mộng Giường 2.

Công trình thủy lợi thi công dở dang tại huyện Nga Sơn.

Tại các công trình đê điều, thủy lợi xung yếu cũng như đang thi công dở dang, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các huyện phối hợp cùng các nhà thầu, đơn vị thi công cử người túc trực, sẵn sàng các phương tiện, triển khai ngay các giải pháp an toàn khi bão đổ bộ. Với diện tích lúa, đồng chí yêu cầu các huyện khẩn trương triển khai các lực lượng của các đoàn thể giúp dân, gặt nhanh những diện tích có thể thu hoạch để tránh thiệt hại trong và sau bão... Các huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân chủ động các giải pháp ứng phó với bão, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Lê Đồng