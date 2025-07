Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về nhiều nội dung liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 14/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công; các nội dung liên quan đến giáo dục, y tế, dân số...

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Quang Hùng trình bày các tờ trình liên quan đến lĩnh vực đầu tư công.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã trình xin ý kiến về việc giao UBND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 29/9/2023, đợt 6; việc bổ sung nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024 chuyển sang thực hiện năm 2025 vào kế hoạch đầu tư công năm 2025, tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 613/NQ-HĐND ngày 14/12/2024, đợt 2; việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương năm 2025 (đợt 3) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I (2021-2025); phương án phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương trình bày tờ trình tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xin ý kiến về sửa đổi, bổ sung các nghị quyết liên quan về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025; về thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương; về việc ban hành chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023-2026; về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; về việc ban hành chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025; về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026; về quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục, trẻ em, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; việc ban hành chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2033; về quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025; tình hình tiếp nhận, sử dụng nguồn lực do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoạt động quy hoạch của các địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2020 đến nay.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu. Các tờ trình được chuẩn bị kỹ lưỡng, có cơ sở thực tiễn và pháp lý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ để các ban của HĐND tỉnh thẩm tra, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp sắp tới.

Ngay sau khi HĐND ban hành nghị quyết, các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm cơ chế chính sách được ban hành nhằm bảo đảm nguồn vốn đầu tư công trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó phát huy hiệu quả thực chất.

Đối với các chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế, dân số, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu phải triển khai đúng đối tượng thụ hưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ từ khâu chuẩn bị đến triển khai. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng các nội dung liên quan vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để bảo đảm tính công bằng trong phân bổ nguồn lực.

Các cấp, các ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý, bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu chính sách, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, quyết sách của HĐND tỉnh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào tờ trình của Đảng ủy HĐND tỉnh về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo và nhiều nội dung quan trọng khác.

Minh Hiếu