Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác ứng phó bão tại các tuyến đê xung yếu

Chiều 28/9, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tình hình ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi) tại các xã Hà Long, Kim Tân, Vĩnh Lộc. Đây đều là các địa phương có tuyến đê xung yếu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và đoàn công tác kiểm tra sự cố thấm dột mái đê phía đồng đê tả sông Hoạt đoạn qua xã Hà Long.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và đoàn công tác kiểm tra vị trí xung yếu trên tuyến đê tả sông Bưởi thuộc xã Kim Tân.

Tại xã Hà Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và đoàn công tác đã kiểm tra sự cố thấm dột mái đê phía đồng đê tả sông Hoạt. Đây là đoạn đê xung yếu bị ảnh hưởng từ cơn bão số 5 vừa qua với chiều dài khoảng 1,6km, có nguy cơ tràn đê, uy hiếp đến sản xuất và đời sống của Nhân dân phía trong đê.

Tiếp đó, đoàn đã đi kiểm tra vị trí xung yếu trên tuyến đê tả sông Bưởi thuộc xã Kim Tân. Đây là đoạn đê được xác định trọng điểm cấp xã, từng xảy ra sự cố thẩm lậu nước khi mực nước sông Bưởi dâng cao.

Đoàn công tác cũng đến kiểm tra cống tiêu số 6 trên hệ thống sông Bưởi thuộc xã Vĩnh Lộc. Công trình đảm bảo tiêu nước cho khoảng 3.000 hộ dân thường bị ngập lụt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh chỉ đạo tại thực địa các vị trí đê xung yếu.

Tại các điểm đến kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, tổ chức tuần tra, canh gác, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng chí nhấn mạnh: Đây là các tuyến đê xung yếu đã từng xảy ra sự cố do ảnh hưởng của các cơn bão vừa qua. Vì vậy, các địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về ứng phó với bão số 10. Triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố để bảo đảm an toàn đê điều, nhất là những vị trí đê xung yếu.

Cùng với đó, các địa phương chuẩn bị các phương án, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, kịp thời bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Vị trí thấm dột mái đê phía đồng đê tả sông Hoạt đoạn qua xã Hà Long.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu chính quyền các địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa bão, mực nước trên các sông Hoạt, sông Bưởi và các sông, suối lớn. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nêu cao tinh thần chủ động ứng phó với mưa bão.

Khi có tình huống xảy ra, các địa phương tổ chức sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để bà con ở lại các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và đoàn công tác kiểm tra cống tiêu số 6, trên hệ thống sông Bưởi thuộc xã Vĩnh Lộc.

Các địa phương tiếp tục rà soát các hộ dân sinh sống tại các khu vực nguy hiểm theo phương án sơ tán dân đã được xây dựng, phê duyệt; trong đó lưu ý rà soát các hộ đang sinh sống ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để khẩn trương tổ chức sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Lê Hợi