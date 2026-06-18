Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 18/6, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Cùng tham gia có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tặng hoa và phát biểu chúc mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa nhân 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng thời ghi nhận và nêu bật những đóng góp quan trọng của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa nhân 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2026, cùng cả tỉnh, các cơ quan báo chí nói chung, trong đó có Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã nỗ lực cố gắng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Phạm Văn Báu thông tin về tình hình hoạt động của cơ quan.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức đặt ra đối với cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa hiện nay, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, hiện đại, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa luôn giữ gìn phẩm chất cao quý của báo chí cách mạng Việt Nam; không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để bắp kịp xu thế phát triển của nền báo chí hiện đại.

Đồng chí yêu cầu Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa xây dựng chiến lược cho mục tiêu hiện đại hóa cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Phạm Văn Báu khẳng định: Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự ủng hộ của các ngành, địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

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