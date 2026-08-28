Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao kinh phí hỗ trợ, bàn giao nhà cho gia đình chính sách

Sáng 28/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ và bàn giao nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn phường Bỉm Sơn và xã Tống Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Chính.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng của tỉnh và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Quốc Việt, ở tổ dân phố Nghĩa Môn, phường Bỉm Sơn và gia đình bà Nguyễn Thị Chính, ở thôn Yên Phú, xã Tống Sơn.

Cả hai ông bà đều là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gặp khó khăn về nhà ở và điều kiện kinh tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Quốc Việt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trân trọng cảm ơn những đóng góp của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống của các nạn nhân chất độc da cam.

Đồng chí nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Việc làm này càng ý nghĩa hơn khi tỉnh Thanh Hóa hoàn thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho gia đình bà Nguyễn Thị Chính.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho gia đình ông Nguyễn Quốc Việt.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận, biểu dương các ngành, địa phương và Nhân dân luôn quan tâm làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành các công trình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm nhà mới của gia đình ông Nguyễn Quốc Việt.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các gia đình mạnh khỏe, có cuộc sống tốt hơn sau khi vào ở trong những căn nhà mới; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các gia đình chính sách, nhất là những hộ neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Quốc Hương