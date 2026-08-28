Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đối với những đảng viên kiên trung, luôn giữ vững lý tưởng cách mạng và phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ cộng sản, tận tụy cống hiến gần trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo đảng viên Quách Thị Liên.

Ngày 28/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn tỉnh nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo đảng viên Đỗ Hùng Lâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng đảng viên Cao Thị Ý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của đảng viên Quách Thị Liên.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, trao Quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành: Đỗ Thị Tít, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Ngũ Kiên, Đảng bộ xã Ba Đình; Đỗ Hùng Lâm, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tam Quy, Đảng bộ xã Tống Sơn; Quách Thị Liên, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Hoằng Phúc, Đảng bộ xã Hoằng Hóa; Đỗ Ngọc Cầm, sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố Mật Sơn 1, Đảng bộ phường Hạc Thành; Nguyễn Đình Tụ, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Đại An, Đảng bộ xã Cẩm Thủy và đảng viên Cao Thị Ý, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Giang Trung, Đảng bộ xã Cẩm Tú.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng đảng viên Đỗ Thị Tít.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng đảng viên Đỗ Ngọc Cầm.

Tại gia đình các đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận sâu sắc quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên lão thành và nhấn mạnh: Việc được trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự lớn đối với mỗi đảng viên và gia đình, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm cho thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ trẻ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi người thân đảng viên Đỗ Hùng Lâm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng; động viên, giáo dục con cháu học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các đảng viên lão thành.

Quốc Hương