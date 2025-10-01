Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân dịp chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chiều 1/10/2025, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại các phường Đông Sơn và Quảng Phú.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Chí.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Chí (sinh năm 1923), trú tại phố Hưng Đồng, phường Quảng Phú và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thêm (sinh năm 1926), trú tại Tổ dân phố Đoàn Kết, phường Đông Sơn.

Tại các gia đình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định Đảng, Nhà nước, Tỉnh Thanh Hoá và Nhân dân mãi mãi khắc ghi và tri ân sâu sắc những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và nỗ lực phấn đấu xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của những thế hệ đi trước.

Đồng thời bày tỏ quyết tâm, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thêm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong các Mẹ Việt Nam anh hùng luôn khỏe mạnh, minh mẫn, là tấm gương sáng để giáo dục, động viên thế hệ trẻ và Nhân dân địa phương, thế hệ trẻ về sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, không ngừng phát huy truyền thống yêu nước sâu sắc, cách mạng hào hùng, tinh thần kiên cường, bất khuất; gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phát huy hơn nữa truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện ngày càng tốt hơn nữa chính sách cho những người có công.

