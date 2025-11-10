Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc tại xã Thọ Phú

Chiều 10/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Thọ Phú về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Xã Thọ Phú được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng 5 xã của huyện Triệu Sơn cũ gồm: Thọ Phú, Thọ Vực, Thọ Tân, Thọ Dân, Thọ Thế. Ngay sau khi được thành lập và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Thọ Phú đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và Nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trên địa bàn xã có 2 doanh nghiệp FDI tạo việc làm cho trên 13.000 lao động; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 73,95 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng.

Đại diện lãnh đạo xã Thọ Phú phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả bước đầu mà cấp ủy, chính quyền xã Thọ Phú đã đạt được trong hơn 4 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển của xã.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên xã Thọ Phú tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất, xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, biến lợi thế về nguồn nhân lực, vị trí địa lý, tiềm năng để tạo đà cho sự phát triển. Trong đó, phải thay đổi quy mô sản xuất, cũng như quy hoạch lại vùng sản xuất nông nghiệp, song phải có hàm lượng của khoa học công nghệ để nâng cao năng suất chất lượng cây trồng, vật nuôi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh, xã Thọ Phú là vùng đất có vị trí địa lý, điểm kết nối thuận lợi để phát triển các kho, bến bãi và phát triển logistics, chính vì vậy mà cấp ủy, chính quyền địa phương cần nghiên cứu tích tụ ruộng đất để duy trì phát triển các làng nghề truyền thống, những cây trồng có giá trị gia tăng lớn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị xã Thọ Phú phải xác định được tầm nhìn, thay đổi chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, định hướng nghề nghiệp và quan tâm phát triển đào tạo nhân lực tay nghề cao, đặc biệt là cho lực lượng thanh niên địa phương; Quan tâm đầu tư chất lượng giáo dục ở các cấp học; trong đó phải tăng quy mô mạng lưới và quy mô đào tạo. Đồng thời, làm tốt công tác vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông, hệ thống kênh mương thoát nước...

Quốc Hương