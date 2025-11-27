Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc tại 2 phường Bỉm Sơn, Quang Trung

Sáng 27/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và làm việc với lãnh đạo chủ chốt hai phường Bỉm Sơn, Quang Trung về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp cải tạo đê Tam Điệp và cầu Hà Lan.

Cùng tham gia có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp cải tạo đê Tam Điệp và cầu Hà Lan

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt hai địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp cải tạo đê Tam Điệp và cầu Hà Lan; dự án đường giao thông nối đường Trần Phú và đường Nam Bỉm Sơn 6.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Bỉm Sơn.

Làm việc với cán bộ chủ chốt hai phường Bỉm Sơn, Quang Trung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu năm 2025 đến nay và kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2025, mặc dù thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, nỗ lực cố gắng, quyết tâm phấn đấu cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai phường, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Quang Trung.

Sau gần 5 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay hai phường Quang Trung, Bỉm Sơn đã cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn cơ bản đã đi vào ổn định, vận hành thông suốt, không gián đoạn, bước đầu đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo phường Bỉm Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo phường Quang Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thông qua các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị; việc khai thác các nguồn thu từ sử dụng đất để đầu tư phát triển trên địa bàn hai phường Bỉm Sơn, Quang Trung vẫn còn nhiều khó khăn; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời điểm chưa đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định...

Đại biểu tham gia phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành phân tích, làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất của các địa phương, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của hai phường Bỉm Sơn, Quang Trung trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cùng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến sự phát triển của các địa phương và đề nghị cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, quyết liệt, đồng bộ xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo đó, cùng với tập trung khắc phục những hạn chế, vướng mắc, “điểm nghẽn”, các địa phương cần xác định đúng, trúng các khâu đột phá để tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả với kết quả, sản phẩm cụ thể.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc tại phường Bỉm Sơn.

Cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương cần rà soát lại các dự án đang triển khai trên địa bàn, lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến thương mại, chuyển dịch cơ cấu lao động.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, nhất là quy hoạch phường, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan, phát huy lợi thế về không gian phát triển, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đặc thù, làm cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu lao động, nhằm tạo ra động lực mới cho phát triển.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc tại phường Quang Trung.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị phường Bỉm Sơn và Quang Trung phải xác định được tầm nhìn, thay đổi chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, định hướng nghề nghiệp và quan tâm phát triển đào tạo nhân lực tay nghề cao, nhằm giải quyết việc làm cho người dân.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Bỉm Sơn.

Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, trạm y tế; quan tâm đầu tư chất lượng giáo dục ở các cấp học. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế, nhằm đáp ứng tốt việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Chú trọng bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, trong đó tăng cường công tác quản lý các di tích, phát triển du lịch tâm linh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cũng đề nghị chính quyền phường Bỉm Sơn và Quang Trung tiếp tục thay đổi phương thức và thích ứng với mô hình tổ chức mới theo hướng gần dân, sát dân, từ đó có những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc Hương