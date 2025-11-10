Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong: Đoàn kết, đồng lòng xây dựng Xuân Cường sớm trở thành thôn kiểu mẫu

Chiều ngày 10/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn Xuân Cường, xã Thọ Phú nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Xuân Cường bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Xuân Cường đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát triển sản xuất, kinh doanh của thôn Xuân Cường thời gian qua.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Thôn Xuân Cường hiện có 200 hộ, 630 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và Nhân dân luôn đoàn kết, đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hăng hái thi đua lao động, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; chung sức xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt gần 72 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá đạt 93,5%.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với Nhân dân và cán bộ thôn Xuân Cường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, biểu dương những thành tích của thôn Xuân Cường đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chung vui ngày hội với bà con Nhân dân thôn Xuân Cường.

Khẳng định đoàn kết là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Thọ Phú và cán bộ, Nhân dân thôn Xuân Cường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị chính quyền xã Thọ Phú tiếp tục thay đổi phương thức và thích ứng với mô hình tổ chức mới theo hướng gần dân, sát dân, từ đó có những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu không còn hộ nghèo trong thôn; đồng thời quan tâm chăm lo đến chất lượng giáo dục, sức khoẻ cho người dân. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục duy trì mô hình tổ tự quản ở cơ sở, mô hình camera an ninh để người dân thật sự hưởng thụ các giá trị cuộc sống bình yên.

Lắng nghe, giải quyết những vấn đề người dân còn băn khoăn, nhất là trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, tăng cường chuyển đổi số, tuyên truyền để người dân từng bước tiếp cận sử dụng các phần mềm, ứng dụng trong môi trường số.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thôn Xuân Cường tiếp tục nâng cao tinh thần yêu nước, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; phát huy truyền thống tốt đẹp đoàn kết đồng lòng để xây dựng thôn sớm trở thành thôn kiểu mẫu góp phần cùng xã Thọ Phú phát triển văn minh, giàu đẹp.

Tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Xuân Cường bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hoàng Thị Ninh; trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chung vui các hoạt động thể thao cùng bà con Nhân dân thôn Xuân Cường.

Quốc Hương