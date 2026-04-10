Phát huy tối đa động lực tăng trưởng Nghi Sơn và các khu công nghiệp

Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (BQL KKTNS &CKCN) cần tập trung rà soát quy hoạch, tháo gỡ dứt điểm khó khăn đối với các dự án vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ triển khai hạ tầng khu công nghiệp để thu hút các dự án thứ cấp mới; đổi mới mạnh mẽ phương thức xúc tiến đầu tư, phát huy tối đa vai trò động lực của Nghi Sơn và các khu công nghiệp đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Chiều 10/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị làm việc với BQL KKTNS &CKCN nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2026, đồng thời bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở ngành liên quan.

Trong quý I/2026, BQL KKTNS &CKCN đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Toàn bộ 60 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được rà soát, cắt giảm thời gian xử lý; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt cao, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành. Từ đầu năm đến nay, Ban đã tiếp nhận và giải quyết 167 hồ sơ thủ tục hành chính cơ bản đúng hạn, đồng thời hoàn thành 161/182 nhiệm vụ do UBND tỉnh giao.

Trong lĩnh vực quy hoạch - xây dựng, Ban đang triển khai 10 đồ án quy hoạch, gồm quy hoạch chung, phân khu và chi tiết, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Đây là nền tảng quan trọng để định hình không gian phát triển mới cho KKTNS sớm khẳng định vị thế khu kinh tế ven biển trọng điểm quốc gia.

Về hoạt động đầu tư, quý I/2026 ghi nhận tín hiệu tích cực khi thu hút thêm 5 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 6.600 tỷ đồng; đồng thời có 16 lượt dự án điều chỉnh, trong đó 9 dự án tăng vốn. Lũy kế đến nay, toàn KKTNS & CKCN đã thu hút 737 dự án, gồm 75 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 14,1 tỷ USD.

Đáng chú ý, hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn được cấp chủ trương đầu tư mới, tạo nền tảng đón dòng vốn đầu tư thứ cấp công nghệ cao.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì đà tăng trưởng khá, với giá trị sản xuất quý I đạt hơn 74.900 tỷ đồng, tăng trên 7% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 953 triệu USD, tăng hơn 15%, khẳng định vai trò “đầu tàu” kinh tế và trụ cột trong tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế cũng được nêu rõ, như: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, một số dự án chậm tiến độ kéo dài, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là “điểm nghẽn” lớn. Bên cạnh đó, việc thu hút đầu tư chưa có nhiều đột phá, phương thức xúc tiến còn hạn chế, trong khi bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư.

Nguyên nhân được xác định đến từ cả khách quan và chủ quan, trong đó đáng chú ý là khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, chi phí đầu vào tăng, cùng với những vướng mắc về cơ chế, chính sách và năng lực một số nhà đầu tư. Đồng thời, công tác chỉ đạo, điều hành ở một số khâu chưa thực sự quyết liệt, chưa theo kịp yêu cầu phát triển.

Tại hội nghị, các sở, ngành đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, như: Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; rà soát, hoàn thiện quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm; kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư mới; đồng thời nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của KKTNS &CKCN đối với tăng trưởng chung của tỉnh trong thời gian qua. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Ban đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, khơi thông hoạt động sản xuất, góp phần duy trì đà tăng trưởng công nghiệp của tỉnh; đồng thời phát đi những tín hiệu tích cực trong thu hút các dự án đầu tư mới - nền tảng quan trọng tạo dư địa tăng trưởng cho giai đoạn tới.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh biểu dương kết quả nổi bật của Ban trong Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Việc chủ động chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ để trình chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết ghi nhớ đối với nhiều dự án quy mô lớn không chỉ thể hiện năng lực điều hành, mà còn khẳng định sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của KKTNS đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Công tác cải cách hành chính cũng đã được đơn vị triển khai quyết liệt, tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục như: Tiến độ hoàn thiện hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp tại một số khu công nghiệp còn chậm; nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra; hoạt động xúc tiến đầu tư dù đạt kết quả tích cực nhưng phương thức còn thiếu đổi mới, chưa tạo được đột phá rõ nét.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của KKTNS trong chiến lược phát triển của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban tập trung rà soát, hoàn thiện các đồ án quy hoạch, nhất là quy hoạch liên quan đến Cảng Nghi Sơn nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa kinh tế, hệ thống hạ tầng và các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương và tỉnh đã ban hành. Đây phải được xác định là nhiệm vụ nền tảng, tạo không gian phát triển dài hạn, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của khu kinh tế trong thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng định hướng nhiệm vụ của Ban đối với lộ trình triển khai các dự án lớn, có tính lan tỏa, yêu cầu Ban chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án cụ thể như quy hoạch vị trí kho dự trữ dầu thô, xăng dầu thành phẩm; phối hợp với các sở, ngành chuyên môn để tính toán, định hướng phát triển kho khí LNG tại khu vực miền Trung; đồng thời xác định rõ vị trí xây dựng nhà máy điện LNG trong tương lai, gắn với chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng.

Cùng với đó, Ban cần tập trung cao độ cho công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án. Đối với những dự án không còn vướng mắc pháp lý, phải phân công rõ trách nhiệm, đôn đốc, hỗ trợ để triển khai đúng tiến độ. Với các dự án có khối lượng tồn tại không lớn, cần chủ động phối hợp với địa phương, nhà đầu tư để xử lý dứt điểm, không để kéo dài, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm; làm tốt công tác tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao vai trò động lực của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Đối với các kiến nghị của Ban, đặc biệt là vấn đề nhân lực, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan sớm tham mưu, rà soát, đề xuất phương án bố trí, kiện toàn lãnh đạo Ban và đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, bảo đảm đủ nguồn lực để Ban thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì làm việc thường xuyên với Ban để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa tiềm năng, gia tăng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nhất là trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Minh Hằng