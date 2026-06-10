Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tiếp xúc cử tri phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn

Sáng 10/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 25 gồm các đại biểu: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 25 tiếp xúc cử tri.

Đại biểu Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh.

Đại biểu Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn báo trình bày cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 25 đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026. Đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.

Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri các phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao đời sống, phát triển du lịch và chỉnh trang đô thị đã tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch.

Cử tri phường Sầm Sơn kiến nghị.

Cử tri phường Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá lại quỹ đất và trụ sở của các cơ quan, công sở không còn sử dụng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Từ đó xây dựng phương án quản lý, khai thác hiệu quả, tránh tình trạng bỏ hoang gây lãng phí nguồn lực. Cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần giảm bớt khó khăn trong sản xuất, ổn định sinh kế và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, cử tri phản ánh một số dự án trên địa bàn đã được triển khai nhiều năm nhưng chậm tiến độ, chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Một số dự án còn chậm thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của các hộ dân có đất bị thu hồi. Cử tri cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường và đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm có phương án xử lý, di dời bãi rác đến vị trí phù hợp hơn, bảo đảm cảnh quan và môi trường phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Các cử tri phường Nam Sầm Sơn tham dự hội nghị.

Cử tri phường Nam Sầm Sơn kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư các giải pháp chống xâm thực biển tại khu phố Đông Đức và Hồng Hải. Tình trạng sạt lở, xâm thực diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã tác động không nhỏ đến sản xuất, đời sống của người dân ven biển, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng khu vực.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 25, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí đã tiếp thu, giải trình, làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền và cung cấp thêm thông tin về các chủ trương, chính sách, lộ trình giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời cung cấp thêm thông tin để cử tri hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách cũng như lộ trình giải quyết những vấn đề được quan tâm. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng với cử tri các phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn.

Buổi tiếp xúc cử tri không chỉ là dịp để đại biểu HĐND tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh, mà còn là diễn đàn dân chủ để cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Lê Hợi