Phát hiện, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng, tiêu cực

Xác định công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đóng vai trò quan trọng đối với công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, thời gian qua các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Lực lượng công an tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, hằng năm Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Bên cạnh đó, Công an tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc trao đổi, thông tin, tham vấn ý kiến liên quan đến một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra để chuyển hồ sơ hoặc chuyển thông tin vụ việc theo quy định. Từ năm 2021 đến nay, Công an tỉnh đã tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng trên 10 nguồn tin liên quan đến tiêu cực tham nhũng; cơ quan điều tra đã tiếp nhận, giải quyết gần 300 nguồn tin về tội phạm; gần 200 nguồn tin tố giác, tin báo của công dân... Trong đó, các nguồn tin liên quan đến tội phạm tham nhũng, tiêu cực đã được cơ quan điều tra Công an tỉnh giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật.

Để nâng cao chất lượng công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng, tiêu cực, thời gian qua các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đã tập trung quán triệt và triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, công chức. Nội dung, hình thức tuyên truyền, tập huấn phù hợp với từng đối tượng; qua đó đã nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tố giác và báo tin về tội phạm, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương còn phân công duy trì chế độ trực nghiệp vụ, nắm và quản lý thông tin tội phạm từ cơ quan điều tra công an; duy trì hòm thư tố giác tội phạm, nắm tin báo về tội phạm từ các nguồn khác như qua các phương tiện thông tin đại chúng, tố giác trực tiếp của công dân... Đồng thời theo dõi chặt chẽ việc giải quyết của cơ quan điều tra bảo đảm kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương phối hợp với cơ quan điều tra, đơn vị hữu quan duy trì việc chốt sổ hằng ngày đối với những tin báo đã tiếp nhận; đối chiếu, rà soát việc thụ lý, xử lý tin báo tố giác tội phạm hằng tuần và giao ban hằng tháng để nắm, quản lý, kiểm sát phân loại xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, bàn bạc giải quyết những tin báo, tố giác tội phạm còn tồn đọng và rút kinh nghiệm những tồn tại, yếu kém trong công tác phối hợp. Đối với những tin báo, tố giác tội phạm phức tạp, nhạy cảm, lãnh đạo các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các địa phương đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc động viên, khích lệ các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin, tin báo, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các loại tội phạm về tham nhũng, tiêu cực... Do thực hiện tốt công tác phát hiện, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, thời gian qua các vụ án tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan tư pháp điều tra, truy tố, xét xử theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cơ quan tư pháp đã phát hiện, khởi tố trên 60 vụ, trên 170 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; đưa ra xét xử trên 30 vụ với gần 100 bị cáo về tội tham nhũng.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các đơn vị, địa phương trong tỉnh thường xuyên bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh để giải quyết các nguồn tin tội phạm đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để nắm và quản lý ngay từ giai đoạn phát hiện, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm. Trong đó, thường xuyên chỉ đạo kịp thời việc nghiên cứu, phân loại, tham mưu chuyển đến đúng cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời theo dõi, giám sát đối với những đơn của công dân đang trong quá trình giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Bài và ảnh: Lê Quốc