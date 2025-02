Phát động đợt thi đua cao điểm “Thần tốc - Quyết thắng”

Sáng 27/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). Đại tá Cao Hữu Cường, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dự và phát động đợt thi đua.

Toàn cảnh lễ phát động.

Với chủ đề “Thần tốc - Quyết thắng”, đợt thi đua diễn ra từ ngày 1/3/2025 đến ngày 19/5/2025, gồm các nội dung: Thi đua làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Thi đua làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Đại tá Cao Hữu Cường phát động đợt thi đua.

Quán triệt, triển khai toàn diện các kế hoạch, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng năm 2025; tập trung cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đã xác định. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, không để xảy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp. Chủ động tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng của Nhân dân.

Tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, chương trình, nội dung, bảo đảm 100% quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi. Tổ chức và tham gia diễn tập, hội thi, hội thao đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đạt thành tích cao. Chú trọng rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, năng lực toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các phòng, ban, Văn phòng cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết giao ước thi đua.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, nhiệm vụ đột xuất, cứu hộ, cứu nạn.

Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chứng kiến ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, ban, Văn phòng thuộc khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Quốc Toản (CTV)