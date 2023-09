Xử lý nhóm thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, lực lượng công an Thanh Hóa vừa phát hiện, xử lý nhóm thanh, thiếu niên cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hình ảnh vi phạm của nhóm thanh, thiếu niên (trích xuất từ camera an ninh).

Cụ thể, thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, lực lượng Công an phát hiện, tối 18-8 nhóm thanh, thiếu niên gồm 16 người, điều khiển 9 xe mô tô không gắn biển kiểm soát đi từ huyện Triệu Sơn và Đông Sơn lên TP.Thanh Hóa. Trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, các thanh, thiếu niên này đều không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây náo loạn tại nhiều tuyến phố và gây tắc nghẽn giao thông tại ngã tư Đại lộ Lê Lợi giao với đường Trần Phú. Thậm chí, nhóm thanh, thiếu niên này còn gây ra một vụ va chạm giao thông với người đi đường.

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Triệu Sơn, Đông Sơn điều tra, xác minh làm rõ các trường hợp vi phạm để xử lý răn đe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn tích cực xác minh, lực lượng Công an đã xác định các thanh, thiếu niên trên thuộc 2 nhóm gồm: Nhóm ở huyện Triệu Sơn có 11 thanh, thiếu niên (chủ yếu ở xã Đồng Lợi) và nhóm ở huyện Đông Sơn có 5 thanh, thiếu niên.

Lực lượng Công an triệu tập các thanh, thiếu niên vi phạm đến làm việc.

Hầu hết các thanh, thiếu niên này đều đã bỏ học, không có việc làm ổn định, dẫn đến bị các đối tượng lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Cá biệt có một số thanh, thiếu niên thường xuyên gây gổ, đánh nhau gây mất ANTT tại địa phương.

Để liên lạc với nhau, các thanh, thiếu niên này đã thành lập nhóm trên mạng xã hội Facebook trao đổi thông tin, cũng như đăng tải các hình ảnh, video và rủ rê, lôi kéo nhau tham gia các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Công an các địa phương tiến hành triệu tập các thanh, thiếu niên và mời gia đình đến trụ sở Công an để làm việc, thông báo các lỗi vi phạm. Đồng thời yêu cầu viết cam kết trong việc chấp hành pháp luật và quản lý, giáo dục con em mình.

Căn cứ các lỗi vi phạm, Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các thanh, thiếu niên trên về các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, xe không gắn biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng.

Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã xử lý 14 nhóm, 83 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Thông qua đó đã chủ động phối hợp với gia đình, nhà trường và các địa phương trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên không để tái diễn tình trạng vi phạm pháp luật.

Văn Thiện