{title} Xác minh, làm rõ những thông tin liên quan đến hoạt động khai thác đất trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác đất trên địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thời gian qua, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh và Công an thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Bắc Sơn và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ những thông tin có liên quan. Lực lượng Cảnh sát môi trường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động khai thác đất. Theo kết quả xác minh trực tiếp tại các khu vực diễn ra hoạt động khai thác đất thuộc khu vực khai thác mỏ của Công ty TNHH Tiến Chung và khu vực tận thu đất thừa trong quá trình thi công dự án đầu tư xây dựng trang trại của Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông LKC Việt Nam thì cả 2 khu vực này đều đã được cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác theo đúng qui định. Trong quá trình khai thác, các cơ sở này đều tuân thủ đúng quy định như: cắm mốc giới đầy đủ (Công ty TNHH Tiến Chung 14 mốc giới; Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông LKC Việt Nam 37 mốc giới); thực hiện khai thác đất trong phạm vi mốc giới, đã làm đường công vụ lên khu vực khai thác và xây dựng hệ thống rãnh thu gom nước mưa chảy tràn… Đại diện 2 công ty khai thác đất khẳng định, những phản ánh về việc cho rằng khu vực khai thác đất của Công ty TNHH Tiến Chung và Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông LKC Việt Nam trái phép là không đúng sự thật. Qua xác minh thực tế, công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản của 2 công ty chưa phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Chính quyền phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũng khẳng định: Không có hoạt động bảo kê, bao che cho các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý. Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, lực lượng Công an cũng kiến nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nghiêm cấm bao che, bảo kê cho những vi phạm. Đối với các doanh nghiệp được cấp phép cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản theo đúng nội dung được cấp phép; khai thác đúng phương pháp, thiết kế thi công, trong phạm vi mốc giới, bảo đảm vệ sinh môi trường…/. Thái Thanh

