Khởi tố điều tra 11 vụ, 24 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ

Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hoá, từ đầu năm 2022 đến nay lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện, khởi tố 47 vụ, 82 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế, trong đó có 12 vụ, 29 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ, 35 vụ, 53 bị can phạm tội về kinh tế.