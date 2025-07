Đưa vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả HIUP vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Chiều 7/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả Phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chủ trì cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng.

Thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng đã tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Từ đầu năm 2025 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 230 tổ chức đảng và 7.235 đảng viên; Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 11 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả Phiên họp. Ảnh: TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 1.776 vụ/4.038 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã kết luận điều tra 7 vụ án/127 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án/87 bị can; xét xử sơ thẩm 7 vụ án/94 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ án/221 bị cáo. Nhất là đã mở rộng điều tra, khởi tố mới 2 vụ án; khởi tố thêm 40 bị can từ 8 vụ án; kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An; ban hành cáo trạng truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn; xét xử sơ thẩm, phúc thẩm một số vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Cũng tại Phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 10 vụ án, 6 vụ việc do đã kết thúc việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, thống nhất đưa 4 vụ án và 2 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm:

Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và luyện kim Việt Trung và các đơn vị có liên quan.

Vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty ZHolding.

Vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương liên quan.

Vụ việc có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và đưa hối lộ xảy ra tại Công ty Khoa học và công nghệ Avatek.

Vụ việc có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Về vụ án xảy ra tại Công ty ZHolding liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm chức năng giả, trao đổi tại họp báo, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông khẳng định, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư và Ban Chỉ đạo là phải rất cương quyết: “Những vấn đề liên quan đến sức khỏe, tính mạng của người dân thì cương quyết không dung thứ và phải tuyên chiến với loại tội phạm này”, ông Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh.

Ban Chỉ đạo đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan tiến hành tố tụng theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện điều tra, truy tố, xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật; giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra những hành vi có dấu hiệu vi phạm, tiếp tay, tham nhũng, tiêu cực trong việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện kiểm định, sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm giả, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân. Đồng thời, các bên liên quan hoàn thiện thể chế, khắc phục những sơ hở, bất cập trong các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó liên quan trực tiếp đến Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Liên quan đến dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2), ông Nguyễn Hữu Đông cho hay, hai dự án này đã được Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ rà soát khó khăn, vướng mắc, sớm đưa vào sử dụng. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đưa dự án vào hoạt động từ tháng 11/2025, sớm hơn một tháng so với mốc thời gian Ban Chỉ đạo giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Thanh tra Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi hoàn tất thanh tra hai dự án chỉ trong 2,5 tháng. Tổng Bí thư coi đây là hình mẫu để xử lý với các dự án lãng phí khác. Từ kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ có một số nội dung liên quan đến vi phạm cho cơ quan điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đã khởi tố 5 bị can, hiện đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN