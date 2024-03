Vừa mãn hạn tù lại lĩnh án vì ma túy

Chịu mức án 8 năm tù, mãn hạn năm 2021, chưa được xóa án tích, Phàng A Súa lại lĩnh án vì mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 15/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử công khai bị cáo Phàng A Súa (sinh năm 1985), trú tại bản Pá Búa, xã Trung Lý (Mường Lát) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Phiên tòa có điểm cầu trung tâm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh - nơi giam giữ Phàng A Súa. Thẩm phán Lê Thị Hiệu làm Chủ tọa phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thực hiện quyền công tố tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, khoảng 5 giờ ngày 19/10/2023, tổ công tác Công an huyện Mường Lát phối hợp với Công an xã Trung Lý, Đồn biên phòng Trung Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tiến hành rà soát người nghiện, đã phát hiện, bắt quả tang Phàng A Súa tàng trữ 259,227 gam heroin tại khu vực chòi của gia đình, với mục đích vừa sử dụng, vừa bán kiếm lời.

Tiếp tục kiểm tra, phát hiện Súa có hành vi tàng trữ 1 cá thể rắn đã chết là loài rắn hổ chúa có tên khoa học là Ophiophagus hannah, lớp bò sát (Reptilia) có tên trong Phụ lục I, Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, và thuộc nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Phàng A Súa khai nhận mua số ma túy trên của một nam giới dân tộc Mông không biết tên, địa chỉ cụ thể. Do vậy cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra, xác minh.

Đây là vụ án Mua bán trái phép chất ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm có tính chất nghiêm trọng do bị can Phàng A Súa trực tiếp thực hiện, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước và xâm phạm vào chính sách bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh - trật tự nên cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án đối với Phàng A Súa.

Trước đó, Phàng A Súa đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Súa mãn hạn tù năm 2021, đến ngày 19/10/2023 khi chưa được xóa án tích đã phạm tội nghiêm trọng.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, phần bào chữa của luật sư, ý kiến của kiểm sát viên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phàng A Súa 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 1 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tổng phạt hình phạt chung cả 2 tội danh, Phàng A Súa bị tuyên phạt 21 năm tù.

