Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ 785 vụ, 1.493 đối tượng phạm tội về ma túy

Năm 2022, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, bắt giữ 785 vụ, 1.493 đối tượng phạm tội về ma túy; 15 đường dây, 9 tụ điểm, 62 điểm phức tạp về ma túy.

Hai đối tượng và tang vật bị lực lượng Công an bắt giữ.

Để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, năm 2022 lực lượng Công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp phòng, chống ma túy.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Các đối tượng buôn bán ma túy bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ.

Lực lượng Công an đã tăng cường xuống các xã, thôn xóm vừa nắm tình hình vừa tổ chức cho Nhân dân ký cam kết, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh - trật tự, không có tội phạm và tệ nạn ma túy; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội; tổ chức nắm bắt tình hình các đối tượng và lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đi cai nghiện bắt buộc, giảm nguy cơ và nhân tố phát sinh tội phạm...

Theo đó, năm 2022 lực lượng Công an trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 785 vụ, 1.493 đối tượng phạm tội về ma túy; 15 đường dây, 9 tụ điểm, 62 điểm phức tạp về ma túy; lập 872 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Quốc Hương