Phát hiện, xử lý 721 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội

Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng Thanh Hóa đã phát hiện 721 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, xử lý 1.254 đối tượng, giảm 18,4% về số vụ và giảm gần 20% về số đối tượng.

Các đối tượng trộm cắp bị lực lượng Công an huyện Hoằng Hóa bắt giữ.

Cơ cấu tội danh tập trung chủ yếu là các tội: giết người, gây thương tích, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, các tội xâm hại tình dục, hoạt động tín dụng trái pháp luật, đánh bạc, cá độ...

Đáng chú ý, tội phạm cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội xảy ra 121 vụ, chiếm khoảng 22% số vụ, thường xảy ra ở khu vực nông thôn và có nguyên nhân từ các mâu thuẫn bộc phát, nhất thời. Ngoài ra, tội phạm giết người vẫn xảy ra nhiều (25 vụ), nguyên nhân do va chạm giao thông, dùng hung khí, vũ khí tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể hoặc tranh chấp đất đai, ghen tuông tình ái, giết người thân trong gia đình...

Để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo công an các địa phương, đặc biệt là công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm nhằm tiếp tục kéo giảm sâu số vụ và số đối tượng tội phạm vi phạm trật tự xã hội.

Quốc Hương