Nông Cống: 316 trường hợp bị xử phạt trong đợt giãn cách xã hội

Trong 20 ngày thực hiện giãn cách xã hội (từ 25-8 đến 15-9) Công an huyện Nông Cống phối hợp với các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 316 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, phạt tiền gần 550 triệu đồng.

Công an huyện Nông Cống xử phạt đối tượng tung tin thất thiệt về dịch bệnh COVID-19.

Công an huyện Nông Cống đã huy động lực lượng, phương tiện, nhất là lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội, không để vụ việc phức tạp phát sinh, tội phạm lợi dụng dịch bệnh để hoạt động. Trong đó, đã tham mưu cho UBND huyện lập 10 tổ công tác đặc biệt, được trang bị xe đặc chủng, trong đó 5 tổ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thị trấn Nông Cống, 5 tổ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn các xã có dịch.

Thái Thanh