Liên tiếp phá 2 chuyên án, bắt 3 đối tượng vận chuyển, mua bán ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây đơn vị đã đồng loạt phá 2 chuyên án, bắt 3 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phạm Hùng Bạo và Lê Văn Bình cùng số ma tuý thu được.

Điển hình, khoảng 17h30’ ngày 15/12/2023, tại Km 15+200 QL45 đoạn qua địa bàn khu vực Phố Cát, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Cục Hải Quan tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Thạch Thành, Công an thị trấn Vân Du triệt phá thành công Chuyên án 1223B, bắt quả tang 2 đối tượng: Phạm Hùng Bạo, sinh năm 1957 trú tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn và Lê Văn Bình, sinh năm 1973 trú tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung đang vận chuyển trái phép ma túy về Thanh Hóa để tiêu thụ. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 1.405g heroin, 220 viên hồng phiến, 5,9g thuốc phiện, 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước đó, khoảng 16h30’ cùng ngày, tại Bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Mường Lát và Công an xã Trung Lý phá thành công Chuyên án 124A, bắt giữ đối tượng Thao Hơ Pó, sinh năm 1990 ở xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 8.000 viên hồng phiến.

Chỉ tính từ đầu tháng 12/2023 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh, bắt giữ 7 vụ, 18 đối tượng liên quan đến ma túy; thu giữ 2 bánh và 1.630g hêrôin, 9.813 viên hồng phiến, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Phạm Hòa (CTV)