Kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Bằng sự vào cuộc quyết liệt, Công an TP Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh điều khiển mô tô, xe máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa xử lý các trường hợp học sinh, thanh, thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông (tháng 5-2023).

Tình trạng “nhờn luật”

Từ đầu năm đến nay, tình trạng học sinh, thanh, thiếu niên vi phạm trật tự, ATGT trên địa bàn TP Thanh Hóa có chiều hướng gia tăng và diễn biến khá phức tạp, nhất là vào thời điểm tháng 4 và tháng 5. Nhiều biểu hiện coi thường pháp luật đã diễn ra trên đường phố hàng ngày gây bức xức cho Nhân dân qua các hành vi vi phạm như điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, sử dụng bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn về tiếng ồn, cá biệt còn vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... Bên cạnh những lỗi vi phạm khá phổ biến kể trên, đã xuất hiện một số nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, lạng lách, nẹt pô vào thời điểm từ 19 đến 23 giờ, gây mất trật tự, ATGT trên nhiều tuyến đường như: Đại lộ Lê Lợi, Đại lộ Nam sông Mã, Quốc lộ 45 và một số tuyến đường mới.

Chưa hết, để đối phó với cơ quan chức năng, tránh bị phạt nguội và qua mặt phụ huynh, nhiều học sinh, thanh, thiếu niên khi dắt xe ra khỏi nhà đã tháo gỡ biển kiểm soát xe máy. Hành động này cho thấy một bộ phận thanh, thiếu niên, học sinh đã sớm có tư tưởng lệch lạc do thiếu sự quan tâm, giáo dục từ phía gia đình, có hành vi coi thường pháp luật, điều khiển xe mô tô, xe máy vi phạm trật tự, ATGT, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác trên đường. Bà Lê Thị Xuân, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) bức xúc: "Cứ đến giờ học sinh tan trường là tôi rất sợ. Nhiều cháu chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật vẫn điều khiển xe máy. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều xe máy do thanh, thiếu niên, học sinh điều khiển không có biển kiểm soát. Điều đáng lo ngại là nhiều cháu xem những hành vi vi phạm pháp luật như là “mốt” và thi nhau thể hiện trên đường”.

Đồng loạt ra quân xử lý nghiêm

Trước tình trạng trên, tháng 5-2023, Công an TP Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng với nòng cốt là Đội Cảnh sát giao thông trật tự, đồng loạt ra quân xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh điều khiển mô tô, xe máy vi phạm trật tự, ATGT. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Thanh Hóa phát hiện trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm các lỗi như: chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển mô tô, xe gắn máy trên 50 phân khối, điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm... Cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã mời chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển lên xử phạt vi phạm hành chính và cam kết không tái phạm tình trạng này.

Để chấn chỉnh, ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy vi phạm, Công an TP Thanh Hóa đã huy động lực lượng, bố trí các tổ công tác trên các tuyến đường, kết hợp công khai, hóa trang mật phục, qua đó phát hiện, xử lý trên 100 trường hợp học sinh, thanh, thiếu niên vi phạm. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều trong độ tuổi vị thành niên (từ đủ 16 - 18 tuổi), thậm chí cả người dưới 16 tuổi. Trong quá trình làm việc, đơn vị đã sàng lọc các trường hợp vi phạm để có hướng xử lý phù hợp. Cụ thể, với các trường hợp là học sinh, Công an TP Thanh Hóa sẽ phối hợp với gia đình, nhà trường cùng nhắc nhở, xử lý và giáo dục, răn đe, không để các em tái phạm. Với những trường hợp khác, công an thành phố sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thông báo với gia đình để quản lý nhắc nhở; yêu cầu gia đình cam kết không để các cháu tái phạm, không giao xe cho trẻ em, trẻ vị thành niên điều khiển.

Trung tá Hoàng Văn Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an TP Thanh Hóa, cho biết: Trong dịp nghỉ hè năm nay, Công an TP Thanh Hóa sẽ phối hợp với lực lượng của Công an tỉnh và các phường, xã, tiếp tục ra quân, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm thanh, thiếu niên, học sinh điều khiển mô tô, xe máy vi phạm trật tự, ATGT, ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông. Các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện các phương án kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là triệt phá các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy vi phạm, gây mất trật tự, ATGT vào buổi tối và đêm khuya trên các tuyến đường. Để công tác xử lý đạt hiệu quả, các tổ chức đoàn thể, nhà trường và gia đình cần có sự phối hợp chặt chẽ, giám sát, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý con em mình trong dịp hè, đặc biệt là việc sử dụng các phương tiện như xe máy, xe điện. Công an TP Thanh Hóa tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống camera an ninh trên địa bàn để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, giải quyết các tình trạng trên.

Bài và ảnh: Mạnh Cường