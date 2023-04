Đồng loạt triệt xóa 6 điểm hoạt động “tín dụng đen”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, ngày 29-3-2023, Công an huyện Triệu Sơn phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân, Công an TP Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phá Chuyên án 323V, đồng loạt triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự trên địa bàn các huyện: Triệu Sơn, Thọ Xuân và TP Thanh Hóa.

Các đối tượng và tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Công an huyện Triệu Sơn đã huy động 25 CBCS phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Thanh Hóa, Công an huyện Thọ Xuân chia làm 6 tổ, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 6 điểm (trong đó có 4 điểm trên địa bàn huyện Triệu Sơn, 2 điểm trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện thọ Xuân).

Qua khám xét tại các cơ sở này, lực lượng Công an đã thu giữ: 77 xe máy, 2 xe ô tô, hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt, 19 điện thoại di động, hàng trăm giấy tờ cầm cố, thế chấp khác như: sổ đỏ, giấy phép lái xe, đăng ký xe ô tô, xe máy các loại; hồ sơ mua bán nhà đất, xe ô tô… và nhiều tài sản, sổ sách, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Điển hình như khám xét cơ sở cầm đồ Tâm Anh Phát của Lê Văn Hiếu, sinh năm 1982, ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, lực lượng Công an đã thu giữ: 1 tỷ đồng tiền mặt, 2 hợp đồng mua bán nhà và nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Tiến hành triệu tập các đối tượng khác có liên quan lên trụ sở Công an huyện Triệu Sơn làm việc, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cho vay nặng lãi của mình. Trong đó, Lê Văn Hiếu và Hồ Tùng Anh đã lợi dụng giấy phép của cơ sở cầm đồ để hoạt động cho vay nặng lãi.

Lê Văn Hiếu và Hồ Tùng Anh đã thuê Hoàng Ngọc Anh, sinh năm 1995, ở phường Phú Sơn và Vũ Ngọc Đức, sinh năm 1993, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa làm nhân viên tính lãi suất, thu tiền của người vay. Hình thức mà các đối tượng áp dụng là cho vay thế chấp, cắt lãi trước. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho 147 bị hại vay với tổng số tiền 23 tỷ đồng, mức lãi suất dao động từ 1.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày. Qua đó đã thu lời bất chính 1,9 tỷ đồng.

Khám xét tại nhà của đối tượng Lê Minh Hoan, sinh năm 1968, ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ: 20 xe máy, 1 ô tô, hơn 6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Tại cơ quan Công an, Lê Minh Hoan khai nhận đã cho trên 30 bị hại vay với tổng số tiền 3,3 tỷ đồng, mức lãi suất dao động từ 3.000 - 7.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính trên 100 triệu đồng.

Ngoài 2 điểm cho vay nặng lãi tại TP Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân, Công an huyện Triệu Sơn đã đồng loạt khám xét 4 điểm khác trên địa bàn huyện.

Theo đó, khám xét nhà của đối tượng Hà Quang Hậu, sinh năm 1989, ở thị trấn Triệu Sơn, Công an huyện Triệu Sơn thu giữ: 18 xe máy, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hà Quang Hậu khai nhận đã cho khoảng 200 bị hại vay với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng với lãi suất dao động từ 3.000 - 50.000 đồng/triệu/ngày.

Khám xét nhà của đối tượng Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1988, ở thị trấn Triệu Sơn, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ: 11 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 12 xe máy, gần 50 triệu đồng tiền mặt. Nguyễn Thị Nga khai nhận đã cho khoảng 60 bị hại vay với tổng số tiền gần 700 triệu đồng với lãi suất dao động từ 5.000 - 10.000 đồng/triệu/ngày.

Khám xét nhà của đối tượng Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1980, ở xã Hợp Thành, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ: 26 xe máy, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thái Sơn khai nhận đã cùng với ông Lê Duy Tiên cho khoảng 40 bị hại vay với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng với lãi suất dao động từ 2.000 - 3.000 đồng/triệu/ngày.

Khám xét nhà của đối tượng Lê Đình Mạnh, sinh năm 1978, ở xã Hợp Thành, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ: 1 ô tô, 134 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Tại cơ quan Công an, Lê Đình Mạnh khai nhận đã cho khoảng 30 bị hại vay với tổng số tiền trên 600 triệu đồng với lãi suất trên 3.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính trên 100 triệu đồng.

Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn. Tổng số tiền các đối tượng đã cho hơn 500 bị hại vay là hơn 33 tỷ đồng với mức lãi suất “cắt cổ”, thu lời bất chính hơn 2,3 tỷ đồng.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này hết sức tinh vi, chuyên nghiệp. Khi cho vay, chúng yêu cầu các con nợ thế chấp trích lục nhà hoặc các giấy tờ có giá trị, viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà cắt lãi trực tiếp từ số tiền bị hại vay.

Khi người vay đến thời hạn không trả, các đối tượng cho “đàn em” của mình đến đòi nợ, bắt người vay phải trả tiền thông qua tài khoản trang web của mình. Nếu người vay không trả, các đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà gây sức ép, buộc người vay phải trả hoặc phải chuyển nhượng tài sản nhà đất.

Tính đến thời điểm này, Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố 4 vụ án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng, bàn giao Công an TP Thanh Hoá 4 đối tượng, Công an huyện Thọ Xuân 1 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an huyện Triệu Sơn đề nghị ai là nạn nhân vay tiền của các đối tượng nói trên thì liên hệ với Công an huyện Triệu Sơn để được giải quyết.

Thái Thanh