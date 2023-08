Công an tỉnh Thanh Hóa tổng kết 10 năm công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can

Sáng 3-8, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can của lực lượng Cảnh sát điều tra. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Về phía Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc; các đồng chí Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh; các đồng chí Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, dự Hội nghị.

Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2012 đến năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn xảy ra 17.638 vụ, 33.024 đối tượng liên quan. Hằng năm, tình hình hoạt động của các loại tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn được kiềm chế và kéo giảm từ 5 đến 6% số vụ so với năm trước đó, tỷ lệ điều tra khám phá hằng năm trên 80%. Trong 10 năm qua, tội phạm trên địa bàn tỉnh giảm 19,1% (1.478/1.825 vụ).

Để có những kết quả trên, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, chỉ đạo tổ chức, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can đến đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật... Do vậy, trong 10 năm qua, quá trình hỏi cung bị can do Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện luôn đảm bảo nguyên tắc khách quan, thận trọng; nguyên tắc pháp chế; nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện, đầy đủ, bí mật thông tin.

Báo cáo tổng kết 10 năm công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa từ 2013 đến nay cũng khẳng định, công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can có vai trò, vị trí, tầm quan trọng đặc biệt, riêng có của lực lượng Công an Nhân dân. Thực chất của hỏi cung bị can là cuộc đấu tranh về ý chí và lý trí giữa điều tra viên và bị can. Do đó, để hoạt động này đạt hiệu quả cao, đòi hỏi điều tra viên phải có trình độ văn hóa pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cao, có kiến thức sâu rộng về xã hội, tâm lý, có kinh nghiệm dày dạn trong công tác hỏi cung và luôn xác định rõ mục đích, nhiệm vụ của cuộc hỏi cung, những biện pháp, phương tiện cần sử dụng để đạt được mục đích đề ra.

Trong 10 năm qua, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ công tác theo từng hệ lực lượng; công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can đã đạt được những thành công nhất định, đã đóng góp vai trò quan trọng, then chốt trong quá trình đấu tranh làm rõ sự thật của các vụ án. Hoạt động lấy lời khai, hỏi cung bị can; công tác điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng quy trình, bảo đảm thời hạn quy định.

Viện kiểm sát, trinh sát viên, Công an cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lấy lời khai, hỏi cung bị can, đáp ứng yêu cầu thu thập chứng cứ, tài liệu, phục vụ công tác điều tra giải quyết các vụ án, vụ việc. Bên cạnh đó, số lượng, chất lượng điều tra viên, cán bộ điều tra không ngừng nâng lên qua các năm, đáp ứng được yêu cầu công tác, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay với xu thế phát triển chung của thế giới nhất là sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi việc áp dụng chiến thuật lấy lời khai, hỏi cung bị can trong giai đoạn hiện nay cũng cần có những bổ sung, thay đổi kịp thời.

Qua Hội nghị đã ghi nhận 8 ý kiến tham luận, trong đó nổi bật là những bài học kinh nghiệm thực tiễn của Công an các đơn vị, địa phương làm cơ sở quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an toàn tỉnh. Các tham luận tập trung nêu bật những phương thức, cách thức thực hiện có hiệu quả trong quá trình lấy lời khai, hỏi cung bị can. Đồng thời, nêu lên những khó khăn, bất cập cần sửa đổi, bổ sung trong hoạt động lấy lời khai, hỏi cung bị can, đáp ứng công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Trong đó, phải luôn tôn trọng nguyên tắc “trọng chứng cứ không dễ tin lời khai”, lời khai là nguồn chứng cứ quan trọng nhưng không phải là nguồn chứng cứ duy nhất để buộc tội mà phải phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được. Do đó, cần chú trọng, kịp thời thu thập các tài liệu, chứng cứ từ các nguồn thu thập khác và phải được sử dụng linh hoạt, đúng quy định pháp luật và nghiệp vụ nhằm hỗ trợ, phục vụ cho công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can để buộc đối tượng khai nhận đúng nội dung, diễn biến, bản chất của vụ án, vụ việc.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình, chỉ rõ những mặt thuận lợi và những khó khăn, thách thức cũng như những mặt đã đạt được, còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, công tác lấy lời khai, hỏi cung được tất cả các thế hệ lãnh đạo Bộ quan tâm và coi đây là công tác khoa học.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát điều tra trước tiên cần phải nhận diện rõ tội phạm, từ đó biến thành nhận thức, biến thành giải pháp; sau mỗi vụ án cần có công tác tổng kết để rút ra kinh nghiệm; đặc biệt quan tâm lĩnh vực tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng.... Từng cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cần tích cực hơn nữa trong nghiên cứu, học hỏi, nâng cao trình độ, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nhất là trong việc hỏi cung bị can là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an về công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can, nhận diện được các loại tội phạm đang nổi lên về kinh tế chức vụ, công nghệ… xác định thời điểm “vàng” lấy lời khai để đem lại hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Thái Thanh

(PX03 Công an tỉnh Thanh Hóa)