Công an huyện Thường Xuân tấn công, trấn áp mạnh đối với tội phạm và tệ nạn ma túy

Xác định tội phạm và tệ nạn ma túy là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng trong đời sống xã hội, thời gian qua, Công an huyện Thường Xuân đã chủ động phòng ngừa và tập trung tấn công, trấn áp mạnh đối với tội phạm, tệ nạn ma túy với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Công an huyện Thường Xuân bắt giữ 2 đối tượng Hà Quốc Thành và Nguyễn Khắc Tuấn.

Thường Xuân là huyện miền núi biên giới phía Tây của tỉnh, có hơn 17 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Trong những năm qua, mặc dù tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện đã được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện vẫn thường xuyên cấu kết với các đối tượng bên ngoài để mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT ở địa phương.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm và tệ nạn ma tuý, Công an huyện Thường Xuân một mặt đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác phòng, chống ma túy; trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Mặt khác, tăng cường lực lượng bám dân, bám địa bàn vừa triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, vừa phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm, ý thức cảnh giác cho người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma tuý. Tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma tuý, không để hình thành các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận.

Đối tượng Đào Bá Hiệu khai nhận tại cơ quan điều tra

Với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm, chỉ tính từ ngày 15/12/2023 đến nay, Công an huyện Thường Xuân đã đấu tranh xử lý 20 vụ, 32 đối tượng liên quan đến ma tuý; trong đó khởi tố 3 vụ, 5 bị can phạm tội về ma túy; xử lý hành chính 17 vụ, 17 đối tượng, phạt tiền trên 20 triệu đồng. Lực lượng công an đã thu giữ 7,35g heroin, 4,226g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác có liên quan.

Điển hình, ngày 1/2/2024, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Thường Xuân đã bắt giữ đối tượng Hà Quốc Thành (sinh năm 1990) ở thị trấn Thường Xuân phạm tội “Mua bán trái phép các chất ma túy”. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 0,429g heroin. Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Thường Xuân đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Khắc Tuấn (sinh năm 1967) trú tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, thu giữ 5,031g heroin, 14 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 2,562g ma túy dạng đá...

Mới đây nhất, ngày 22/2/2024, Công an huyện Thường Xuân đã bắt quả tang đối tượng Đào Bá Hiệu (sinh năm 1984) trú tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 1 gói ni lông chứa heroin.

Đình Hợp (CTV)