Công an huyện Thạch Thành bắt, khởi tố 4 đối tượng hoạt động "tín dụng đen"

Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, mới đây Công an huyện Thạch Thành đã bắt giữ và khởi tố bị can 4 đối tượng chuyên hoạt động “tín dụng đen”...

Các đối tượng “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” bị Công an huyện Thạch Thành bắt giữ

Qua công tác điều tra xác minh, nắm tình hình, Công an huyện Thạch Thành phát hiện trên địa bàn các xã Thạch Định, Thạch Bình và thị trấn Kim Tân xuất hiện một số đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hầu hết các đối tượng là lao động tự do, buôn bán nhỏ; khi giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ, các đối tượng chủ yếu dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook để nhắn tin.

Trước tình hình trên, Công an huyện Thạch Thành đã lập Chuyên án để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh, bóc gỡ. Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an huyện đã bắt, khởi tố bị can 4 đối tượng gồm: 2 vợ chồng Phạm Văn Ngọc, sinh năm 1984; Bùi Thị Hải, sinh năm 1986 ở xã Thạch Định; Cao Thị Liên, sinh năm 1974 ở xã Thạch Bình và Đào Thị Nguyệt, sinh năm 1986 ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hợp đồng mua bán, giấy phép lái xe, căn cước công dân và các tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn huyện Thạch Thành với tổng số tiền cho vay là gần 2 tỷ đồng. Với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày, chỉ tính từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho nhiều người dân trên địa bàn vay và thu lời bất chính gần 500 triệu đồng.

Thái Thanh (CTV)