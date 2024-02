Cảnh báo các hình thức lừa đảo qua không gian mạng

Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, tuy nhiên, bằng nhiều chiêu trò, kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi đã khiến không ít người dân bị “sập bẫy”. Trước thực trạng trên, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đang tăng cường cảnh báo, hướng dẫn để khách hàng nhận diện, tránh bị lừa đảo, mất tiền oan.

Khách hàng cẩn trọng với các trang giả mạo Agribank, khi có nhu cầu vay vốn, cần liên hệ trực tiếp với các chi nhánh/phòng giao dịch Agribank để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục.

Thời gian qua, cán bộ, nhân viên các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã ngăn chặn thành công nhiều vụ lừa đảo, giúp khách hàng bảo toàn tài sản. Qua tìm hiểu, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng sự cả tin của khách hàng lớn tuổi ở nông thôn, miền núi, ít tiếp cận được với các thông tin. Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, phức tạp như: hack facebook, zalo, tạo nick ảo facebook để mạo danh người nhà, bạn bè hoặc các dịch vụ tặng quà để lừa khách hàng chuyển tiền; giả danh công an hù dọa khách hàng liên quan vụ án vi phạm pháp luật; chỉnh sửa hóa đơn chuyển tiền ngân hàng; mạo danh nhân viên thuế, nhà mạng gọi điện và đề nghị làm theo yêu cầu... để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Điển hình như vụ việc bà N.T.U. ở khu phố 3, thị trấn Vân Du (Thạch Thành). Trong quá trình đến giao dịch rút tiền tại Phòng Giao dịch Vân Du- Agribank huyện Thạch Thành - Bắc Thanh Hóa, giao dịch viên Lê Thị Phương thấy bà U. thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại với tâm lý hoảng loạn nên đã chủ động trò chuyện. Qua quá trình nắm bắt tâm lý, được biết bà U. vừa có cuộc gọi từ một số điện thoại lạ nói bà có liên quan đến một vụ việc vi phạm pháp luật và đã báo với Công an TP Hà Nội. Sau đó, có một đối tượng khác gọi điện thoại tự giới thiệu là cán bộ Công an TP Hà Nội nói sẽ giúp bà U. đòi lại quyền lợi và dặn bà không được nói cho ai biết. Đặc biệt, đối tượng này yêu cầu bà U. chuyển 60 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Do lo lắng, hoảng sợ, bà U. đã đến ngân hàng yêu cầu rút 60 triệu đồng tiền tiết kiệm dù chưa đến hạn để chuyển cho đối tượng trên. Xác định đây là vụ lừa đảo, cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch Vân Du - Agribank huyện Thạch Thành - Bắc Thanh Hóa đã trấn an, thông tin cho bà U. các vụ lừa đảo tương tự. Đồng thời, liên hệ Công an thị trấn Vân Du đến hỗ trợ, giúp bà hiểu vấn đề và không chuyển tiền.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng cảnh báo khách hàng cẩn trọng với hình thức các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng để tạo lập các trang fanpage/Group/tài khoản facebook núp bóng dịch vụ “chăm sóc khách hàng”, “hỗ trợ khách hàng”, “vay vốn nhanh”, “hỗ trợ vay tín chấp”, “vay tiền trực tuyến”... để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin (số điện thoại, thông tin cá nhân), sau đó gọi điện trực tiếp để tư vấn, mời vay vốn và yêu cầu chuyển các loại phí. Khi có người vay tiếp cận, các đối tượng sẽ dẫn dụ, yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân, như: họ tên, số điện thoại, ảnh chụp CMND/CCCD, ảnh chụp chân dung... phục vụ làm hồ sơ vay, sau đó các đối tượng yêu cầu người vay phải chuyển trước một khoản tiền nhỏ (khoảng từ 500 nghìn đồng đến 5 triệu đồng), để phục vụ hỗ trợ xác minh, duyệt khoản vay... Tuy nhiên, khi người vay chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng cung cấp, các đối tượng sẽ lập tức chiếm đoạt và ngắt liên lạc. Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên, người bị hại không những bị mất tiền mà còn bị mất toàn bộ thông tin danh tính cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục bị lợi dụng để phục vụ cho các hoạt động vi phạm pháp luật khác, ví dụ như: đăng ký SIM không chính chủ, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử phục vụ các hoạt động lừa đảo, rửa tiền, cá độ trực tuyến... Trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi, có nhiều diễn biến phức tạp trên không gian mạng, Agribank khuyến cáo khách hàng: không truy cập vào bất kỳ đường link website/fanpage/facebook giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ vay vốn nhanh, thủ tục nhanh... Không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân khi chưa xác định chính xác website, ứng dụng và danh tính tư vấn viên. Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP được gửi vào hòm thư, điện thoại di động cho các đối tượng. Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà các đối tượng lạ cung cấp, dụ dỗ. Agribank không cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho vay/tín dụng trực tuyến. Khách hàng có nhu cầu vay tiền, cần liên hệ trực tiếp với các chi nhánh/phòng giao dịch Agribank để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn.

Bài và ảnh: Hồng Linh