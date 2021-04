Bắt giữ 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an một số đơn vị trong tỉnh phá thành công chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng (từ trái qua) Phạm Văn Mười, Hoàng Ngọc Anh và Cao Văn Thúy cùng tang vật vụ án.

Theo đó, vào khoảng 22h30 phút, ngày 10-4, tại tỉnh lộ 521B thuộc địa phận thôn Sát, xã Ban Công, huyện Bá Thước, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an xã Thiết Kế (huyện Bá Thước) và Công an xã Phú Thanh (huyện Quan Hóa) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành bắt giữ 2 đối tượng là Phạm Văn Mười (SN 1964) và Hoàng Ngọc Anh (SN 1994) đều ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên người của 2 đối tượng 76,776 gram Methamphetamin và 49,905 gram heroin.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy xác định số ma túy mà 2 đối tượng trên được mua từ Cao Văn Thúy (SN 1967) tại bản Chiềng, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa.

Tiến hành làm việc và khám xét tại nhà Cao Văn Thúy, đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi bán số ma túy trên cho Phạm Văn Mười và Hoàng Ngọc Anh, đồng thời tự giác giao nộp 16,416 gram Methamphetamin, 1 cân tiểu ly dùng để phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma túy.

Theo lời khai của Cao Văn Thúy, số ma túy trên được mua từ một đối tượng trên địa bàn huyện Quan Hóa về để sử dụng và bán kiếm lời.

Được biết, Cao Văn Thúy là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù 7 năm về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy thì nay lại tiếp tục tái phạm.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Thiện