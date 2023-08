Bắt đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 8-8, Công an huyện Thường Xuân cho biết, vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Thanh Hưng, sinh năm 1994 ở xã Hoà An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên, là đối tượng đã lên mạng xã hội giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Thanh Hưng và tang vật thu giữ.

Trước đó, Công an huyện Thường Xuân nhận tin báo của chị N.T.H, sinh năm 1981 ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa về việc: Năm 2019, có một người sử dụng mạng xã hội Zalo với tài khoản “Lê Thanh Hưng” và Facebook “Cậu Ba họ Lê” tự xưng là cán bộ Công an huyện Thường Xuân làm quen với chị H.

Sau khi nhận lời kết bạn, đối tượng này đã đưa ra nhiều tình huống như đi bệnh viện, làm tang lễ cho người thân… để vay tiền của chị H với tổng tiền 90 triệu đồng.

Đầu năm 2023, do cần tiền nên chị H. đã nhắn tin và gọi điện thoại cho Hưng để đòi lại số tiền trên nhưng không liên lạc được. Biết mình bị lừa, chị H đã làm đơn tố cáo với cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo của chị H., Công an huyện Thường Xuân đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Đến ngày 5-8-2023, Công an huyện Thường Xuân xác định Lê Thanh Hưng ở xã Hoà An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên chính là chủ nhân của tài khoản Zalo “Lê Thanh Hưng” và Facebook “Cậu Ba họ Lê”. Hưng cũng chính là đối tượng đã sử dụng các trang mạng xã hội này, giả danh là cán bộ Công an huyện Thường Xuân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị H.

Căn cứ tài liệu, chúng cứ thu thập được, Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với Công an xã Hòa An, Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thanh Hưng. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 1 còng số 8 và 2 mũ bảo hiểm đeo phù hiệu công an cùng thắt lưng, giày, tất công an…

Tiến hành triệu tập Lê Thanh Hưng lên trụ sở công an làm việc, đối tượng này khai nhận, do nợ nần nên đã nảy sinh ý định giả danh cán bộ công an, sau đó lên mạng xã hội tiếp cận, làm quen, tán tỉnh những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, hỏi vay tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ. Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thanh Hưng đã mua một bộ trang phục CAND rồi mặc và chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội bằng các tài khoản cá nhân nhằm tạo niềm tin cho các “con mồi”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Hưng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an đề nghị ai là nạn nhân của Lê Thanh Hưng thì báo cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân để được giải quyết.

Thái Thanh