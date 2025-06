Cận cảnh mỏ đất khiến Tuấn “thần đèn” và nhiều đối tượng vướng lao lý

Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, trú tại TP Thanh Hoá), còn gọi là Tuấn “thần đèn” và 6 đối tượng liên quan vừa bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Toàn cảnh mỏ đất của Công ty ALMA tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 89/GP-UBND, ngày 7/6/2024 của UBND tỉnh Thanh Hoá, Công ty cổ phần xây dựng dân dụng và công trình giao đông ALMA (Công ty ALMA) được khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và đá ong phong hóa không chứa kim loại tự sinh hoặc khoáng vật kim loại tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hoá.

Cụ thể: Diện tích mỏ là 53.000 m2; trữ lượng địa chất 1.729.404 m3, trong đó, đất làm vật liệu san lấp là 1.663.615 m3, đá ong phong hóa không chứa kim loại tự sinh hoặc khoáng vật kim loại là 65.789 m3 (tương ứng 113.815 tấn). Công suất khai thác: 2 năm đầu là 400.000 m3/ năm; từ năm thứ 3 là 280.000 m3/năm. Thời hạn khai thác: 5 năm kể từ ngày ký giấy phép.

Tuấn “thần đèn” (ngoài cùng bên trái)...

... cùng các đồng phạm liên quan đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Tuy nhiên, thời gian qua, Công ty ALMA có nhiều sai phạm, vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đất thuộc địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Cụ thể, công suất của mỏ đất được cấp phép khai thác là 400.000m3/năm nhưng Nguyễn Anh Tuấn đã cho khai thác lên 700.000m3/năm, vượt gần gấp đôi công suất cho phép.

Tại cơ quan Công an, Tuấn thanh minh, do bản thân chưa hiểu biết về pháp luật nên dẫn đến sai phạm. Nguyễn Anh Tuấn còn biện minh, bản thân nghĩ mỏ của mình được cấp phép khai thác khoảng 1,7 triệu khối trong 5 năm, nếu khai thác hết số được cho phép thì đóng cửa mỏ.

Ngoài ra, Nguyễn Anh Tuấn cũng thừa nhận, quá trình khai bán đất cho các đơn vị, doanh nghiệp với giá 66.000 đồng/m3 nhưng chỉ xuất hóa đơn 53.000 đồng/m3, để ra ngoài sổ sách 13.000 đồng/m3.

Sau khi Tuấn “thần đèn” và nhiều đối tượng bị bắt, hoạt động khai thác đất đang dừng lại.

Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan gồm: Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn thần đèn), Thành viên góp vốn Công ty ALMA; Trịnh Văn Tuấn, Thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ, cùng bị khởi tố về 2 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 221 và Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Các bị can, Lương Đình Quân và Bùi Thị Thuý, Kế toán Công ty ALMA, cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự. Bị can Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Thúy; bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can còn lại.

Nhiều máy móc đang tập kết ở khu vực khai trường.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, ngoài Công ty ALM, Nguyễn Anh Tuấn còn thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo các đối tượng liên quan: Tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn; kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Hoạt động khai thác đất không tuân thủ quy trình mở vỉa, bạt ngọn, xén tầng.

Công suất cho phép 400.000m3/năm nhưng Công ty ALMA đã khai thác 700.000m3/năm, vượt gần gấp đôi công suất.

Hiện Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an thông báo để nhân dân biết, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Tuấn và các đối tượng liên quan (Đơn tố giác gửi đến: Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, liên hệ Điều tra viên Trần Minh Tuấn, số điện thoại: 0993093727).

Theo Báo CAND