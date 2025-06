Khởi tố nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn

VKSND tỉnh Thanh Hoá vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Tứ, nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Ảnh minh hoạ.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, ngày 17/3/2024, Lê Minh Tứ, chức vụ Trưởng Công an huyện Quan Sơn, đã có hành vi nhận của Lương Đức Triều, Phan Văn Du một bộ bàn ghế Bi (Phay) trị giá 150 triệu đồng, do đã tạo điều kiện cho Triều và Du khai thác cát trái phép tại bãi bồi sông Lò, thuộc địa bàn huyện Quan Sơn.

Theo đó, ngày 5/6/2025, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Tứ, sinh năm 1968, xã Đông Minh, TP Thanh Hóa về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật hình sự.

Cùng ngày, VKSND tỉnh Thanh Hóa cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Tứ.

Q.H