Công an xã Ngọc Sơn giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Những năm qua, Công an xã Ngọc Sơn (Ngọc Lặc) đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu đề ra những giải pháp, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT).

Công an xã Ngọc Sơn cùng các thành viên tổ ANTT tăng cường bám sát cơ sở.

Công an xã Ngọc Sơn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Phân công cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý những mâu thuẫn trong Nhân dân. Hướng dẫn các thôn thực hiện hiệu quả các mô hình tổ tự quản về ANTT. Xã Ngọc Sơn đang duy trì các mô hình đảm bảo ANTT như: Camera đảm bảo ANTT; tổ liên gia tự quản về ANTT; tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và 8 tổ ANTT.

5 tháng đầu năm 2025, Công an xã Ngọc Sơn đã xử lý 1 vụ với 1 đối tượng đánh người gây thương tích; gọi hỏi răn đe hơn 100 lượt đối tượng trong diện quản lý, trong đó có 6 đối tượng nghiện ma túy. Phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành 140 cuộc tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân với hơn 800 lượt người tham gia. Tổ chức cho hơn 1.000 hộ dân trên địa bàn ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Trong năm 2024 và 5 tháng đầu năm 2025, Công an xã Ngọc Sơn đã tổ chức đưa 2 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung...

Nhờ thực hiện các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, tình hình ANTT trên địa bàn xã Ngọc Sơn có nhiều chuyển biến tích cực. Tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát, số vụ phạm pháp được kéo giảm hàng năm; các vụ việc được xử lý đúng người, đúng pháp luật.

Ông Lê Văn Quân, Bí thư Chi bộ thôn Minh Tiến, chia sẻ: Lực lượng công an luôn bám sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, kịp thời tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết những khó khăn khi người dân cần. Đây chính là chỗ dựa vững chắc để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

“Phát huy những kết quả đạt được, Công an xã Ngọc Sơn tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng ngừa; kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã”, Đại úy Trịnh Đình Vũ, Phó trưởng Công an xã Ngọc Sơn, cho biết.

Bài và ảnh: Xuân Anh