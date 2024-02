(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/2, Ban An toàn giao thông tỉnh do đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

{title} Ban An toàn giao thông tỉnh thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn Sáng 19/2, Ban An toàn giao thông tỉnh do đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế). Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Trịnh Huy Triều và các thành viên trong đoàn viếng các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Triệu Sơn. Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Trịnh Huy Triều cùng các thành viên trong đoàn thăm hỏi, động viên người thân các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tại gia đình nạn nhân đến thăm viếng thuộc xã Thọ Dân (Triệu Sơn), Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Trịnh Huy Triều đã chia sẻ mất mát với người thân, gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đồng thời, động viên người thân, gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông vơi bớt đau thương, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Trịnh Huy Triều động viên người thân các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Qua sự việc này, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Trịnh Huy Triều đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; từ đó xây dựng văn hóa giao thông và giảm thiểu xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 00 phút, ngày 18/2/2024, anh Phan Đình Kiều, sinh năm 1969, trú tại xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển số 36A-485.67 lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La sơn, hướng Đà Nẵng - Quảng Trị. Trên xe ô tô còn có anh Phan Đình Quý, sinh năm 1978; vợ anh Quý là chị Lê Thị Hạnh, sinh năm 1983 và 2 con là Phan Lê Khánh Vân, sinh năm 2009 và Phan Đình Quang, sinh năm 2015 cùng trú tại phố Tân Cộng, phường Đông Tân, TP Thanh Hóa. Khi đến Km 48+200m của cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, thì xe ô tô 7 chỗ đã vượt lên từ phía bên phải xe đầu kéo biển số 63C-136.59 kéo theo rơ moóc biển số 63R-00227 do anh Huỳnh Văn Dũng, sinh năm 1974, trú tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang đi cùng chiều phía trước và va chạm với xe đầu kéo này dẫn đến vụ tai nạn giao thông. Hiện trường vụ tại nạn. Sau va chạm, xe ô tô 7 chỗ lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng rồi tiếp tục va chạm vào xe ô tô biển số 63H-005.68 do anh Lâm Văn Tâm, sinh năm 1982, trú tại khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang điều khiển, chở trên xe anh Nguyễn Minh Khải, SN 1980, trú tại Mỹ Tho, Tiền Giang đang đi trên phần đường ngược chiều. Tiếp đó, xe ô tô biển số 63H-005.68 bị xe đầu kéo biển số 51D-150.90 kéo theo rơ moóc biển số 51R-349.20 do anh Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố 3, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đang đi cùng chiều, phía sau, cùng làn đường hướng Quảng Trị - Đà Nẵng tông vào. Vụ tai nạn khiến ô tô 7 chỗ bị văng ra khỏi làn đường, lao xuống bên phải phần đường một chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng. Hậu quả, chị Lê Thị Hạnh và các cháu Phan Đình Quang, Phan Lê Khánh Vân tử vong; 4 xe bị hư hỏng. Hiện vụ tại nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh và làm rõ. Hòa Bình

