(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, theo đó, phạt đến 50 triệu đồng đối với hành vi xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân. Cụ thể như sau:
Ngày 7/9, Công an TPHCM thông tin, ngày 04/9, Công an Thành phố tiếp nhận tin báo về việc một nam sinh sinh năm 2011 dùng hung khí tấn công làm bị thương 05 học sinh khác học cùng trường xảy ra tại một trường học trên địa bàn xã Thạnh An, TPHCM.
Tại Nghị định số 339/2026/NĐ CP, Chính phủ quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc một xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với chi phí cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự đã...
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao, thị trường cũng bước vào giai đoạn lưu thông hàng hóa sôi động. Đây là thời điểm hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc có nguy cơ gia tăng. Tuy nhiên, để có hàng hóa phục vụ mùa...
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học 2026-2027, từ 6 giờ 30 phút ngày 5/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh và Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự,...
(Baothanhhoa.vn) - Chi trả an sinh qua tài khoản đã được triển khai đồng bộ, nhưng việc hỗ trợ người cao tuổi chưa thể dừng lại sau khi tài khoản được mở. Hướng dẫn họ tự kiểm tra, sử dụng và bảo vệ tài khoản, đồng thời duy trì cảnh báo các thủ đoạn mới là phần việc...
(Baothanhhoa.vn) - Bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử, tai nạn giao thông, nguy cơ lừa đảo và những nội dung độc hại trên không gian mạng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục học sinh. Chủ động phòng ngừa từ sớm,...
(Baothanhhoa.vn) - Rời cơ sở cai nghiện mới chỉ là bước đầu của hành trình trở lại cuộc sống bình thường của những người đã trót “sa chân” vào con đường nghiện ma túy. Với gần 1.100 người thuộc diện quản lý sau cai, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực thực...
(Baothanhhoa.vn) - Theo Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/9/2026, các thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh hoặc các cấu trúc vật lý và đối tượng khác... được gắn một mã định danh riêng...
(Baothanhhoa.vn) - Từ quản lý, cảm hóa thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, quản lý người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú đến xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở... phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh...
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa và mở rộng địa giới hành chính, phường Đông Quang trở thành địa bàn có nhiều yếu tố tác động đến tình hình an ninh trật tự (ANTT). Đáng chú ý, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều...
(Baothanhhoa.vn) - Trong hành trình bảo đảm công bằng và quyền tiếp cận công lý cho mọi người dân, trợ giúp pháp lý (TGPL) đang trở thành điểm tựa vững chắc cho những nhóm yếu thế như người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và đặc biệt là đồng bào dân...