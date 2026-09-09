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Phạt đến 50 triệu đồng khi xử lý dữ liệu cá nhân chưa được chủ thể đồng ý

Phạt đến 50 triệu đồng khi xử lý dữ liệu cá nhân chưa được chủ thể đồng ý

(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, theo đó, phạt đến 50 triệu đồng đối với hành vi xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân. Cụ thể như sau:
Phạt đến 50 triệu đồng khi xử lý dữ liệu cá nhân chưa được chủ thể đồng ý
Siết chặt quản lý UAV, flycam tại khu vực Cảng Hàng không Thọ Xuân
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Phạt đến 60 triệu đồng đối với cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân
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Chi tiết về cơ sở dữ liệu định danh địa điểm
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Phạt đến 60 triệu đồng đối với cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề

Phạt đến 60 triệu đồng đối với cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề

Văn bản pháp luật
Tại Nghị định số 339/2026/NĐ CP, Chính phủ quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.
Kiểm soát, ngăn chặn từ sớm hàng nhập lậu dịp cuối năm

Kiểm soát, ngăn chặn từ sớm hàng nhập lậu dịp cuối năm

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao, thị trường cũng bước vào giai đoạn lưu thông hàng hóa sôi động. Đây là thời điểm hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc có nguy cơ gia tăng. Tuy nhiên, để có hàng hóa phục vụ mùa...
Thiết lập trật tự, kỷ cương ATGT trong năm học mới

Thiết lập trật tự, kỷ cương ATGT trong năm học mới

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học 2026-2027, từ 6 giờ 30 phút ngày 5/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh và Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự,...
Ngăn “vòng xoáy” tái nghiện

Ngăn “vòng xoáy” tái nghiện

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Rời cơ sở cai nghiện mới chỉ là bước đầu của hành trình trở lại cuộc sống bình thường của những người đã trót “sa chân” vào con đường nghiện ma túy. Với gần 1.100 người thuộc diện quản lý sau cai, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực thực...
Chi tiết về cơ sở dữ liệu định danh địa điểm

Chi tiết về cơ sở dữ liệu định danh địa điểm

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Theo Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/9/2026, các thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh hoặc các cấu trúc vật lý và đối tượng khác... được gắn một mã định danh riêng...
Từ mô hình đến thế trận an ninh Nhân dân

Từ mô hình đến thế trận an ninh Nhân dân

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Từ quản lý, cảm hóa thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, quản lý người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú đến xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở... phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh...
Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư: Giải pháp từ cơ sở

Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư: Giải pháp từ cơ sở

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa và mở rộng địa giới hành chính, phường Đông Quang trở thành địa bàn có nhiều yếu tố tác động đến tình hình an ninh trật tự (ANTT). Đáng chú ý, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều...
Trợ giúp pháp lý - điểm tựa của đồng bào vùng cao

Trợ giúp pháp lý - điểm tựa của đồng bào vùng cao

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Trong hành trình bảo đảm công bằng và quyền tiếp cận công lý cho mọi người dân, trợ giúp pháp lý (TGPL) đang trở thành điểm tựa vững chắc cho những nhóm yếu thế như người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và đặc biệt là đồng bào dân...

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