Bắt đối tượng bịt mặt, dùng dao đe dọa để cướp tài sản của phụ nữ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các xã: Yên Ninh, Sao Vàng, Thọ Long điều tra, bắt giữ đối tượng Lê Xuân Hải (SN 1982), trú tại thôn Đa Nẫm, xã Yên Phú về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Lê Xuân Hải.

Trong các ngày 1 và 2/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các xã Yên Ninh, Sao Vàng, Thọ Long liên tiếp nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc bị một đối tượng là nam giới điều khiển xe máy không biển kiểm soát, bịt mặt, dùng dao đe dọa và cướp dây chuyền vàng, túi xách, tiền mặt.

Nạn nhân trong các vụ cướp tài sản đều là phụ nữ, hiện trường xảy ra ở những đoạn đường vắng người qua lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh huy động lực lượng, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các xã nêu trên tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để truy vết đối tượng.

Ngày 5/7, đối tượng Lê Xuân Hải đã ra đầu thú và khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn các xã Yên Ninh, Sao Vàng, Thọ Long.

Lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ tài sản mà đối tượng cướp được, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thái Thanh (CTV)