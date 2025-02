PC Thanh Hóa tự hào vững bước dưới cờ Đảng

Trong suốt 95 mùa xuân qua, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách, làm nên những thắng lợi, thành tựu vĩ đại, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử vẻ vang của dân tộc. Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực vững bước vươn mình vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày càng phát triển.

Tự hào 95 mùa xuân có Đảng quang vinh

Trong không khí tưng bừng chào đón Xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hân hoan kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ôn lại lịch sử vẻ vang, 95 năm trước khi dân tộc ta chìm trong bóng tối của ách nô lệ, Đảng ra đời, thắp lên ngọn lửa hy vọng, soi sáng con đường cho dân tộc. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 trở thành dấu mốc chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ mùa xuân Canh Ngọ 1930, Đảng lãnh đạo Nhân dân đấu tranh lật đổ ách thống trị của thực dân phong kiến, thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta tiến hành kháng chiến, đánh đuổi thực dân, đế quốc xâm lược, tiêu diệt bè lũ tay sai, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vững vàng hội nhập quốc tế.

Với truyền thông 60 năm lịch sử xây dựng và trưởng thành, tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng trải qua 95 mùa xuân, PC Thanh Hóa đã thực hiện tốt sứ mệnh “điện đi trước một bước”, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm an ninh quốc phòng. Ngày nay Công ty đã có những thay đổi chiến lược, tạo nên những đột phá quan trọng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số mạnh mẽ..., các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động đã luôn đoàn kết, đồng lòng, lao động sáng tạo, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực vững bước vươn mình đưa dòng điện trải khắp muôn nơi trên địa bàn tỉnh nhà.

Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

Là 1 trong 27 đơn vị thành viên của EVNNPC, ra đời trong chiến tranh, bom đạn, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành điện Thanh Hóa đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh trong thời kỳ chiến tranh, những khó khăn, thử thách trong thời kỳ xây dựng lại đất nước, anh dũng, kiên cường giữ vững dòng điện, phục vụ sản xuất, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của Thanh Hóa anh hùng.

Năm 2024 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hoá đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống Nhân dân trong tỉnh. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của PC Thanh Hóa đều đạt và vượt kế hoạch giao. Công ty cũng là 1 trong 3 đơn vị dẫn đầu toàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Kết thúc năm 2024, tổng sản lượng điện thương phẩm của Công ty đạt 7.772,9 triệu kWh, tăng trưởng 9,43% so với cùng kỳ năm 2024, vượt 5,2% so với kế hoạch được Tổng công ty giao. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng đạt 4.401 triệu kWh, tăng trưởng 10,91% và thương nghiệp dịch vụ đạt 229,45 triệu kWh, tăng trưởng 10,86% so với cùng kỳ; lũy kế năm 2024, tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức 3,91%, giảm 0,24% so với cùng kỳ và giảm 0,06% so với kế hoạch giao. Về công tác thu, nộp tiền điện, đến 31/12/2024, công ty đã thu được 15.911,18 tỷ đồng, đạt 100,01%, cao hơn 0,21% so với kế hoạch giao. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 97,7%, vượt 1,17% kế hoạch Tổng công ty giao. Doanh thu từ dịch vụ điện lực của công ty vượt kế hoạch Tổng công ty giao 7,9% và tăng 20,2% so với năm 2023. Trong năm, đơn vị không để xảy ra sự cố trạm biến áp, không để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn điện trong dân.

Cùng với việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, năm 2024, PC Thanh Hóa còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn; hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khẩn trương khắc phục thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra; có những đóng góp quan trọng tạo nên kỳ tích Dự án đường dây 500kV mạch 3...

Năm 2025 là năm thi đua nước rút để về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Quán triệt tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa đang thể hiện quyết tâm cao nhất, ra sức thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

